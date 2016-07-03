صراع الصفقات – تأثير مورينيو؟ ماتا يقترب من إيفرتون

يبدو أن تأثير جوزيه مورينيو سيكون سببا في رحيل خوان ماتا مرة أخرى، حيث يبدو الإسباني قريبا من الانضمام لإيفرتون في الموسم المقبل.

المدرب البرتغالي كان خلف رحيل ماتا من تشيلسي إبان ولايته الثانية في غرب لندن، وهو ما يبدو على وشك التكرار في مانشستر.

وقال موقع "إنفوسبورت" بجانب عدد من التقارير الإنجليزية إن ماتا يقترب من فريق المدرب رونالد كومان والذي أنهى الدوري في المركز الحادي عشر في الموسم الماضي.

وسجل ماتا 10 أهداف في 54 لقاء بالقميص الأحمر في الموسم الماضي، وصنع 11 هدفا.

وضم يونايتد حتى الآن المدافع إريك بايي وزلاتان إبراهيموفيتش، بجانب إعلان دورتموند عن انتقال هنريك مخيتاريان إلى الشياطين الحمر.