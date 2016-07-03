الخارجية المصرية تدين الهجوم الإرهابي بالحي الدبلوماسي في دكا ببنجلادش

أدانت وزارة الخارجية المصرية، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي، الذي شنه مسلحون متشددون على مطعم بالحي الدبلوماسي في دكا عاصمة بنجلاديش، وأسفر عن مقتل 20 رهينة، قبل نجاح قوات الأمن، في تحرير 13 رهينة وتصفية 6 إرهابيين والقبض على مسلح واحد.

وأعرب المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، عن خالص التعازي لأسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد على وقوف مصر حكومة وشعبًا مع حكومة وشعب بنجلاديش، في مواجهة الإرهاب الآثم، داعياً لتكاتف الجهود الدولية لمكافحة تلك الظاهرة، والعوامل المؤدية لها ووقف مصادر تمويلها.