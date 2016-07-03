كلوب: دورتموند يعرف كيف سيتعامل مع رحيل مخيتاريان

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إن بروسيا دورتموند فريقه السابق يعرف كيف يتعامل مع رحيل هنريك مخيتاريان إلى مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وكان دورتموند قد أعلن من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن رحيل ميخيتاريان إلى مانشستر يونايتد.

وفي تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" لكلوب "دورتموند نجح في ضم أكبر مواهب أوروبا خلال سوق الانتقالات الجارية".

وأضاف "لست قلقا بشأن بروسيا دورتموند، منذ انضمامي إليهم مررنا بمواقف مماثلة".

وأتم "إن كان هناك فريق بإمكانه التعامل مع رحيل 3 لاعبين أساسيين مهمين، فهو بروسيا دورتموند والمدرب توماس توخيل".

وقضى يورجن كلوب سبعة أعوام كمدرب لدورتموند قبل أن يرحل من أجل تحد جديد مع ليفربول الذي تولى تدريبه في شهر أكتوبر الماضي.

وكان كلوب هو من ضم ميخيتاريان إلى دورتموند في 2013 من شاختار دونيتسك بمبلغ 23.6 مليون جنيه إسترليني.