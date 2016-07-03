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رسميا – أرتيتا يتولى دورا تدريبيا في مانشستر سيتي

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رسميا – أرتيتا يتولى دورا تدريبيا في مانشستر سيتي رسميا – أرتيتا يتولى دورا تدريبيا في مانشستر سيتي

أكد ميكيل أرتيتا رسميا عن توليه مهمة تدريبية في جهاز جوسيب جوارديولا الفني بمانشسترسيتي واعتزاله كرة القدم.

وكان أرتيتا قد أكد في وقت سابق إنه يفكر في تولي دورا تدريبيا بالجهاز المعاون لبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

ونشر لاعب أرسنال السابق بيانا رسميا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"بعد عدد من التكهنات حول مستقبلي بعد رحيلي عن أرسنال، أعلن أنني أتقاعد عن لعب كرة القدم وأقبل بمنصب تدريبي في مانشستر سيتي".

وأضاف "لقد قضيت 5 أعوام رائعة في أرسنال وكان شرفا لي أن أقود هذا النادي العظيم، أود شخصيا أن أشكر المدرب والإدارة وكل زملائي وبالطبع الدعم الرائع الذي تلقيته خلال وقتي مع الفريق".

وتابع "أتطلع الآن للتحدي الجديد في مانشستر سيتي، الفرصة للانضمام لبيب جوارديولا وفريقه، وهي فرصة رائعة بالنسبة لي ومتحمس بشدة بشأن المستقبل".

وأتم "لطالما كان التدريب شيئا حريص على أن أخوضه طوال الأعوام القليلة الماضية، عملت بكد خارج الملعب وداخله لأطور مهاراتي لكي تضعني في مركز أكون قادرا من خلاله على الحصول على منصب تدريبي فور انتهائي من اللعب".

ولعب أرتيتا لعدة أندية مثل رينجرز وباريس سان جيرمان وريال سويسداد وإيفرتون وأرسنال، شارك خلال 16 عاما من لعب كرة القدم في 536 مباراة بكل المسابقات سجل خلالهم 73 هدفا وصنع 43 أخرين، كما حقق لقب كأس الانترتوتو عام 2001 مع باريس، ولقب الدوري الاسكتلندي مع رينجرز وكذلك كأس اسكتلندا، وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي مع أرسنال مرتين والدرع الخيرية مرتين.

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