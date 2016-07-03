كونتي متشوق لبدء تجربة تشيلسي

قال أنتونيو كونتي مدرب منتخب إيطاليا السابق إنه متشوق لبدء التجربة مع تشيلسي والعودة للأجواء التنافسية بين الأندية، مشيرا إلى أنه لديه الفرصة لبدء مغامرة مشوقة.

وكان نادي تشيلسي قد أعلن في شهر أبريل الماضي عن تولي أنتونيو كونتي مهمة قيادة الفريق لمدة 3 أعوام فور انتهائه من بطولة يورو 2016 المقامة بفرنسا، وبعد خروج الأتزوري من البطولة من دور الـ8 بعد الخسارة بركلات الترجيح ضد ألمانيا، فكونتي سيبدأ مهمته مع الزرق.

وفي تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" للمدرب الإيطالي "قراري بالرحيل عن منتخب إيطاليا بعد عامين اتخذ مبكرا، ولا أنكر أنه كانت هناك لحظات شعرت خلالها بأنني كنت أريد فرصة لأستمر، لكن بسبب تطورات معينة لم أكن قادرا على التراجع في قراري".

وأضاف "في نوفمبر اعتقدت أنني سأستمر مع منتخب إيطاليا، بعد ذلك أخبرت رئيس الاتحاد الإيطالي بالفرصة الرائعة التي لدي لكي أنضم لتشيلسي".

وأتم "أردت العودة لكرة القدم مع الأندية، وحاليا لدي فرصة لكي أبدأ مغامرة مشوقة مع تشيلسي".