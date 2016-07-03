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صراع الصفقات - تقرير: مانشستر يونايتد يرغب في ضم بوجبا بـ100 مليون إسترليني

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صراع الصفقات - تقرير: مانشستر يونايتد يرغب في ضم بوجبا بـ100 مليون إسترليني صراع الصفقات - تقرير: مانشستر يونايتد يرغب في ضم بوجبا بـ100 مليون إسترليني

اتخذ مانشستر يونايتد خطوة إضافية من أجل التوقيع مع بول بوجبا نجم يوفنتوس حسب ما ورد بتقرير صحفي إنجليزي.

وقالت صحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية إن مانشستر يونايتد اقترب من ضم بول بوجبا من يوفنتوس بمبلغ يقدر بـ100 مليون جنيه إسترليني.

وكان مانشستر يونايتد قد ضم في وقت سابق إريك بايي مدافع فياريال ووقع مجانا مع زلاتان إبراهيموفيتش، إضافة إلى إعلان دورتموند رسميا عن رحيل هنريك ميخيتاريان إلى مانشستر يونايتد.

ويشارك بوجبا حاليا مع منتخب فرنسا في بطولة يورو 2016 المقامة ببلاده، ويلعب في دور الـ8 ضد أيسلندا يوم الأحد.

ولعب بوجبا ليوفنتوس في الموسم المنصرم 49 مباراة سجل خلالهم 10 أهداف وصنع 16 هدفا أخرين.

وانضم بوجبا إلى أكاديمية مانشستر يونايتد من لو هافر في 2009، قبل أن يرحل مجانا إلى يوفنتوس في 2012 وهو معه منذ ذلك الوقت، وفاز بـ4 بطولات دوري ولقبي كأس إيطاليا ولقبي كأس سوبر إيطالي.

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