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صراع الصفقات – تقرير: تشيلسي يفوز بسباق ضم كولبيالي من نابولي

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صراع الصفقات – تقرير: تشيلسي يفوز بسباق ضم كولبيالي من نابولي صراع الصفقات – تقرير: تشيلسي يفوز بسباق ضم كولبيالي من نابولي

قال تقرير صحفي إنجليزي إن نادي تشيلسي قد فاز بسباق ضم كاليدو كوليبالي مدافع نابولي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وحسب ما ورد بصحيفة "ميرور" الإنجليزية فإن تشيلسي قد فاز بصفقة ضم كوليبالي من نابولي بمبلغ 30 مليون جنيه إسترليني خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وكان المدافع الدولي السنغالي قد قرر الرحيل عن نابولي خلال سوق الانتقالات الصيفية ورفض تجديد عقده مع الفريق الإيطالي.

ويرغب أنتونيو كونتي مدرب تشيلسي الجديد في بناء فريق شاب وقوي ينافس على الدوري الإنجليزي ويعيد الفريق لسابق عهده بعد أن احتل المركز الـ10 في جدول ترتيب الدوري بالموسم الماضي.

ومن المتوقع حسب ما ورد بالتقرير أن يتم الإعلان عن الصفقة قريبا بعد أن اتفق اللاعب مع نابولي على الرحيل إلى تشيلسي، إضافة إلى اتفاقه على البنود الشخصية.

وشارك كوليبالي مع نابولي في 42 مباراة بكل المسابقات صنع خلالهم هدفين.

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