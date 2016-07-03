صراع الصفقات – تقرير: جوارديولا يرغب في ضم لاعبين من قطبي إسبانيا

قال تقرير صحفي إنجليزي إن جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي يرغب في الحصول على خدمات توني كروس متوسط ميدان ريال مدريد ولويس سواريز مهاجم برشلونة.

وحسب ما ورد بصحيفة "ميرور" الإنجليزية فإن المدرب الإسباني يرغب في الحصول على خدمات توني كروس من ريال مدريد.

وكان كروس قد عمل عاما مع جوارديولا في بايرن ميونيخ قبل أن يبيعه إلى ريال مدريد في 2014 بمبلغ يقدر بـ21.5 مليون جنيه إسترليني.

بينما يرغب أيضا في ضم لويس سواريز نجم برشلونة، وأخبره شقيقه بيري جوارديولا وكيل أعمال المهاجم الدولي الأوروجوياني أنه سيكلفه مبلغ 85 مليون جنيه إسترليني، وهو أكثر بـ20 مليون من المبلغ الذي دفعه برشلونة للحصول على خدمات اللاعب في 2014.

ويرغب المدرب الإسباني في الحصول على خدمات الثنائي من قطبي إسبانيا بشدة، خاصة بعد انضمام زلاتان إبراهيموفيتش إلى مانشستر يونايتد حسبما ورد بالتقرير.

وأشار التقرير إلى أن جوارديولا يحاول إقناع سواريز بالرحيل عن برشلونة والانضمام إلى سيتي منذ عدة أشهر.

وساهم كروس في تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ11 في تاريخه، أما سواريز فساهم في فوز برشلونة بلقبي الدوري والكأس خلال الموسم المنصرم.