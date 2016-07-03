أخبار عاجلة

مساء dmc - تعليق صفوت الحجار على استشهاد شقيقته الشهيدة "نجوى الحجار" أول شهيدة في تاريخ شرطة -
السيسي يعلن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب -
السيسي يعلن حالة الطواريء لمدة 3 أشهر في البلاد -
وزير التنمية المحلية يوجه برعاية مصابي حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
10 صور ترصد ما تبقى من كنيسة مارجرجس بطنطا بعد الانفجار -
مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 10 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
مساء dmc - محسن جورج : البابا تواضروس أنهى الصلاة قبل وقتها بساعة بعد معرفته بحادث كنيسة مارجرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس -
ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

صراع الصفقات – تقرير: جوارديولا يرغب في ضم لاعبين من قطبي إسبانيا

Google+ Print
صراع الصفقات – تقرير: جوارديولا يرغب في ضم لاعبين من قطبي إسبانيا صراع الصفقات – تقرير: جوارديولا يرغب في ضم لاعبين من قطبي إسبانيا

قال تقرير صحفي إنجليزي إن جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي يرغب في الحصول على خدمات توني كروس متوسط ميدان ريال مدريد ولويس سواريز مهاجم برشلونة.

وحسب ما ورد بصحيفة "ميرور" الإنجليزية فإن المدرب الإسباني يرغب في الحصول على خدمات توني كروس من ريال مدريد.

وكان كروس قد عمل عاما مع جوارديولا في بايرن ميونيخ قبل أن يبيعه إلى ريال مدريد في 2014 بمبلغ يقدر بـ21.5 مليون جنيه إسترليني.

بينما يرغب أيضا في ضم لويس سواريز نجم برشلونة، وأخبره شقيقه بيري جوارديولا وكيل أعمال المهاجم الدولي الأوروجوياني أنه سيكلفه مبلغ 85 مليون جنيه إسترليني، وهو أكثر بـ20 مليون من المبلغ الذي دفعه برشلونة للحصول على خدمات اللاعب في 2014.

ويرغب المدرب الإسباني في الحصول على خدمات الثنائي من قطبي إسبانيا بشدة، خاصة بعد انضمام زلاتان إبراهيموفيتش إلى مانشستر يونايتد حسبما ورد بالتقرير.

وأشار التقرير إلى أن جوارديولا يحاول إقناع سواريز بالرحيل عن برشلونة والانضمام إلى سيتي منذ عدة أشهر.

وساهم كروس في تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ11 في تاريخه، أما سواريز فساهم في فوز برشلونة بلقبي الدوري والكأس خلال الموسم المنصرم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع