محافظ قنا: تحرير محاضر ضد وكلاء شركة بترول لبيعهم مواد بترولية أعلى من السعر الرسمي

صرح عبد الحميد الهجان محافظ قنا، اليوم الأحد، أنه بالتنسيق بين وحدة مباحث تموين نجع حمادي، وإدارة تموين نجع حمادي، تم تحرير المحضر رقم 10824 / 2016 جنح نجع حمادي لوكيل شركة بترول بعزبة حماد مركز نجع حمادي، والمحضر رقم 7699 /2016 جنح نجع حمادي لوكيل شركة بترول بنجع سالم مركز نجع حمادي، ذلك لقيامهم ببيع مواد بترولية “سولار” للمواطنين بسعر أزيد من السعر الرسمي المقرر.

وأكد “الهجان”، أنه تم تحريز طلمبات السولار والبنزين والتنكات الخاصة بالمحطة علي ذمة النيابة العامة، مشددًا على زيادة الحملات التموينية خاصة أيام عيد الفطر المبارك، لضبط الأسواق وحفاظًا علي حقوق المواطنين.