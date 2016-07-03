العيد..لطيفة وإلهام شاهين على نايل دراما..وغادة والسقا وليلى علوي على نايل سينما

كتبت- إنجي لطفي

يقدم قطاع قنوات النيل المتخصصة، خريطة برامجية متميزة و متنوعة للاحتفال بعيد الفطر المبارك، حيث تقدم قناة نايل درام،ا مجموعة حلقات خاصة من برنامج «مساء الفن»، لتذاع خلال عيد الفطر، حيث يستضيف البرنامج فى أول أيام العيد، الفنانة لطيفة لتتحدث عن تجربتها الأولى فى الدراما التليفزيونية، مع مسلسل “كلمة سر”، وتتحدث أيضًا الفنانة إلهام شاهين، فى ثانى أيام العيد عن مسلسها “ليالى الحلمية”، وكيف كانت تجربة الجزء السادس، وفى ثالث أيام العيد يحل الفنان هادى الجيار، ضيفًا على البرنامج، ليتحدث عن الأدوار التى قدمها على شاشة رمضان هذا العام، ومنها دوره بمسلسل “الأسطورة”، الذى أحدث ضجة كبيرة حوله، ويستضيف البرنامج فى حلقة السبت الفنان أحمد عبدالعزيز، ليتحدث عن المسلسل الدينى .

كما تحتفل قناة نايل لايف، بتقديم حلقات خاصة من برامج “الهواء”، عن الاحتفال بالعيد بإلاضافة إلى عرض مجموعة من الأفلام والمسرحيات الكوميدية، وتعرض نايل لايف 3، أفلام هى «4 بنات وضابط»، بطولة أنور وجدى، ونعيمة عاكف، و فيلم «فى الصيف لازم نحب» من بطولة نور الشريف، ومديحة كامل، وماجدة الخطيب، ولبلبة، وسمير غانم، وفيلم «البنات عايزة إيه» بطولة محمود عبدالعزيز، وسهير رمزى، و3 مسرحيات هى «أنا وهى وهو» بطولة شويكار، وفؤاد المهندس، و«العيال كبرت» من بطولة الفنان الكبير أحمد زكى، وسعيد صالح، وحسن مصطفى، ويونس شلبى، وكريمة محتا،ر وأيضًا «شاهد ما شفش حاجة» من بطولة الفنان عادل إمام .

كما تقوم بعرض 3 حلقات من برنامج “سواريه” لعرضها فى سهرات خاصة، حيث تعرض فى أول أيام العيد سهرة الفنانة غادة عادل، ورامى عياش، وفى ثانى أيام العيد سهرة مع الفنان هشام عباس وليلى علوى، أما سهرة ثالث أيام العيد فهى مع حلقة الفنان أحمد السقا وشيرين عبدالوهاب.

وتعرض قناة النيل الثقافية، 3 مسرحيات وهى «إلا خمسة» بطولة مارى منيب، وعادل خيرى، وعباس فارس، ورجاء حسين، «ورجل القلعة» من بطولة توفيق عبدالحميد، وحسن عبدالله، وسامية عاطف، ومنى حسين، وإبراهيم على حسن، وﺇﺧﺮاﺝ ناصر عبدالمنعم و أيضًا مسرحية «السكرتير الفنى» من بطولة فؤاد المهندس وشويكار، كما تعرض سهرة أول أيام العيد المسرحية الكوميدية “كارمن” من بطولة محمد صبحى، وسيمون ، كما تعرض القناة فى سهرة الخميس 3 حلقات خاصة من برنامج «هذه ليلى»، وتتضمن رصد لمظاهر الاحتفال بالعيد فى أقاليم مصر المختلفة، وفى سهرة الجمعة، يقدم البرنامج حلقة عن العيد فى الدول العربية، وتتناول حلقة السبت، احتفال الجاليات الإسلامية، بالعيد فى مختلف دول العالم، وفى سهرتها الممتدة للفجر تقدم القناة، تسجيلات من حفلات ليالى التليفزيون ومهرجان الموسيقى العربية، ومنها فواصل للمطربين هانى شاكر، وكاظم الساهر، وأنغام، وخالد سليم .