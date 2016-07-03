تجديد حبس عامل متهم بتعذيب وقتل ابنته فى كرداسه 15 يوما

قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة تجديد حبس عامل متهم بتعذيب نجلته وقتلها 15 يوما على ذمة التحقيقات.

البداية كانت بتلقى المقدم محمد الصغير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسه بلاغا من ربة منزل "حنان .ف" 37 عاما، تتهم فيه زوجها السابق بالتعدى على نجلتها بالضرب المبرح حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وعلى الفور انتقل ضباط القسم إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الفتاة "نورهان . ا . ا" 13 عاما مصابه بكدمات وجروح فى أماكن متفرقه من جسدها، وتوقف فى عضله القلب جثه هامده.

ومن خلال التحريات تبين صحة أقوال والدة الطفلة، وتمكن النقيبان "محمد فرج وعمر عبد الجليل" معاونا مباحث القسم من القبض على المتهم، وتبين أنه "أسامة . ا. ا " 28 عاما عامل ومقيم بمنطقة كرداسة وتم اقتياده إلى القسم.

وكشفت تحقيقات النيابة التى أجرها أحمد الحمزاوى وكيل نيابة حوادث شمال الجيزة، أن والدة المجنى عليها تركت والدها وتزوجت من رجل آخر، وكانت تأتى كثيرا لزيارتها هاربة من والدها وزوجته، وكانت تشتكى لها من سوء معاملتها، وأن زوجته الثانية كانت تحرض والدها عليها كثيرا ليتعدى عليها بالضرب ويقيدها بالسلاسل الحديدية ويتركها فى الغرفة بمفردها، دون أن يقدم لها الطعام والشراب، بالإضافة إلى أنها استغلت صغر سنها وأجبرتها على قضاء احتياجات المنزل والعمل كخادمة.

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