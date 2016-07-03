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عامل يقتل شقيقه بسبب خلافات أسرية بالدقهلية

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عامل يقتل شقيقه بسبب خلافات أسرية بالدقهلية عامل يقتل شقيقه بسبب خلافات أسرية بالدقهلية
أنهى أخ حياة أخية بطعنه قاتله بسكين بالمنزل على خلفية مشاجرة بين زوجته وزوجه أخيه ووالدته وعندما عاد شقيقه الأصغر من العمل بخارج البلاد حاول الثأر لوالدته من زوجة أخيه التى تشاجرت بدورها مع زوجته وهنا اشتدت حدة الخلاف بين الشقيقين ولم يشعر الأخ الأكبر بنفسه إلا وهو يطعن شقيقه الاصغر بسكين.

كان اللواءعاصم حمزة مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث الدقهلية
>بورود بلاغ للعميد خالد الزينى مأمور مركز شرطة المنصورة بقيام عامل بقتل شقيقه طعنا بسكين بقرية كفر بداوى القديم التابعه للمركز.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ برئاسة العقيد سيد خشبه مفتش مباحث مركز المنصورة والرائد رامى طنطاوى رئيس مباحث المركز حيث تبين أن القتيل يدعى محمد إ. ع. عامل. ، وبسؤال شهود العيان أكدوا أن خلافا نشب بين زوجتى الشقيقان من ناحية و بين زوجه القتيل ووالدته من ناحية اخرى.

قام على أثرها محمود ويعمل سائقا بطعن شقيقه محمد عندما تدخل القتيل للدفاع عن زوجته بسكين في الصدر مما ادى إلى مصرعه فى الحال وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة.

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مصر 365