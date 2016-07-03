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اليوم..الأهلي يواجه الاتحاد السكندري في الجولة قبل الأخيرة من الدوري العام

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اليوم..الأهلي يواجه الاتحاد السكندري في الجولة قبل الأخيرة من الدوري العام اليوم..الأهلي يواجه الاتحاد السكندري في الجولة قبل الأخيرة من الدوري العام

الأهلي والاتحاد السكندري – أرشيفية

يواجه النادي الأهلي، اليوم الأحد، نظيره الاتحاد السكندري، في تمام العاشرة مساءًا، على ملعب برج العرب، في إطار مباريات الجولة 33 ضمن مواجهات الدوري المصري الممتاز.

ويدخل النادي الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد ضمان الظفر باللقب الغائب عن خزائن النادي منذ العام الماضي، وذلك بعد فوز المارد الأحمر على الإسماعيلي بالجولة الماضية، ليرتفع رصيده في الصدارة إلى 74 نقطة، بقارق 7 نقط عن ملاحقه الزمالك.

ويفتقد المارد الأحمر جهود رمضان صبحي، والجابوني ماليك إيفونا، وعبد الله السعيد للإصابة.

فيما يحتل الاتحاد السكندري بقيادة مختار مختار، المركز الثالث عشر في الدوري برصيد 38 نقطة، ويسعى إلى الحصول على الثلاث نقاط، لكسب فوز معنوي على المارد الأحمر.

ويذكر أن النادي الأهلي والاتحاد السكندري قد تقابلا فى 132 مباراة من قبل، تفوق المارد الأحمر فى 91 مواجهة، بينما فاز زعيم الثغر فى 17 مباراة، وساد التعادل في 24 لقاء، وسجل الأهلي 235 هدفًا، فيما سجل الفريق السكندري 80 هدفًا.

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