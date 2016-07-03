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أخبار فلسطين اليوم.. قوات الاحتلال تشدد من إجراءات الحصار على الخليل

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أخبار فلسطين اليوم.. قوات الاحتلال تشدد من إجراءات الحصار على الخليل أخبار فلسطين اليوم.. قوات الاحتلال تشدد من إجراءات الحصار على الخليل
ركزت أخبار فلسطين اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار فلسطين اليوم، تشديد قوات الاحتلال الإسرائيلى، إجراءات الحصار المفروض على مدينة "الخليل" الفلسطينية الواقعة جنوب الضفة الغربية، حيث سدت المدخل الشرقى المؤدى إلى المدينة، بحيث لا يمكن للسيارات أن تدخل عبره أو أن تخرج منه.

وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن الجيش الإسرائيلى شدد تدابير الحصار فى مناطق أخرى فى محافظة الخليل.

ومن ناحية أخرى، عقد المجلس الوزارى الإسرائيلى المصغر للشئون السياسية والأمنية "الكابنيت" مساء أمس السبت، اجتماعا طارئا لمناقشة تصاعد العمليات الفلسطينية ضد الإسرائيليين، كما قام وزير الدفاع الإسرائيلى أفيجادور ليبرمان، مساء أمس بجولة تفقدية فى موقع الحادث الذى قتل فيه الحاخام ميخائيل مارك فى منطقة ادورايم جنوب الخليل.

ومن أخبار فلسطين اليوم، وصل عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، إلى بلدة بنى نعيم شرقى مدينة الخليل وقاموا بإغلاق المدخل الرئيسى للبلدة، وفقا لما نشرته المواقع العبرية.

وأشارت هذه المواقع إلى أن مستوطنى "كريات أربع" الذى وصلوا بلدة بنى نعيم قاموا بإغلاق مدخل البلدة كون الجيش الإسرائيلى لم يغلق المدخل بشكل كامل وفقا لادعائهم، ولم يطبق قرار فرض طوق عسكرى كامل على بلدة بنى نعيم.

وأضافت هذه المواقع أن عددا من المستوطنات أكدن بقاءهن فى بلدة بنى نعيم وعدم تركها حتى ابعاد عائلة الشهيد محمد طرايرة منفذ عملية الطعن فى مستوطنة "كريات أربع" عن البلدة.


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