محافظ سوهاج يوجه بنقل سيدة مريضة للمستشفى العام‎

أصدر الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، توجيهاته اليوم الأحد، لإدارة العلاقات العامة بالمحافظة، بنقل سيدة مريضة تفترش الرصيف أمام قصر ثقافة سوهاج، إلى مستشفى سوهاج العام، وذلك لتوقيع الكشف الطبى عليها، وصرف العلاج اللازم لها.

ولاحظ المحافظ، أثناء قيامه بجولة تفقدية بشوارع حي شرق، وجود سيدة تفترش الرصيف أمام قصر ثقافة سوهاج، وعلى الفور أمر المحافظ بطلب الأسعاف، ونقل السيدة الي أقرب مستشفي لتوقيع الكشف الطبى عليها وعمل اللازم .

وتم بالفعل نقل الحالة الي مستشفى سوهاج العام وقام أطباء الاستقبال بتوقيع الكشف الطبى عليها وحجزها بالمستشفى للأجراء التحاليل اللازمة لها.