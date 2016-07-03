أخبار عاجلة

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 10 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
مساء dmc - محسن جورج : البابا تواضروس أنهى الصلاة قبل وقتها بساعة بعد معرفته بحادث كنيسة مارجرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس -
ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
إيبار يهزم سيلتا فيجو في الليجا.. وليجانيس يخسر من أوساسونا -
مساء dmc - كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد حادثي كنيسة طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب مؤسسات الدولة أن تتصدى لمجابهة الإرهاب -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب الإعلام أن يتعامل بموضوعية وصدق ووعي -
السيسي: إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

إسرائيل تشدد الحراسة على حاخام متطرف يدعو لاقتحام المسجد الأقصى

Google+ Print
إسرائيل تشدد الحراسة على حاخام متطرف يدعو لاقتحام المسجد الأقصى إسرائيل تشدد الحراسة على حاخام متطرف يدعو لاقتحام المسجد الأقصى

يهودا غليك

قررت السلطات الإسرائيلية تعزيز الحراسة الأمنية على الحاخام المتطرف عضو الكنيست عن حزب الليكود، يهودا غليك، بعدما تلقى مؤخرا تهديدات بالقتل على خلفية دعواته لاقتحام وهدم المسجد الأقصى المبارك.

ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، اليوم الأحد، وجاء ذلك بعد أن إنتشرعلى مواقع التواصل الاجتماعي مقطع تمثيلي “لم يعرف منتجه” بعنوان “غليك أنت التالي” ، عقب تنفيذ عملية إطلاق نار قرب مستوطنة “عتنائيل” بالخليل يوم الجمعة الماضي، والتي قتل فيها حاخام إسرائيلي مقرب من “غليك” وأصيب آخران، فيما انسحب المنفذون من المكان .

ويعتبر الحاخام المتطرف وعضو الكنيست “يهودا غليك” مهندس إقتحامات المستوطنين اليهود للمسجد الأقصى المبارك، ومن الداعين إلى إقامة الهيكل المزعوم وتقسيم الصلاة في الأقصى بين المسلمين واليهود، وكان قد نجا من محاولة إغتيال تعرض لها نهاية العام 2014 في القدس المحتلة بعد أن أطلق عليه شاب مقدسي النار، مما أدى إلى إصابته بجراح بالغة الخطورة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو| محافظ الغربية: ضابط شرطة مسلم افتدى مئات الأرواح بنفسه

فيديو| محافظ الغربية: ضابط شرطة مسلم افتدى مئات الأرواح بنفسه

بالفيديو والصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية

بالفيديو والصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية

فيديو| عمرو وردة يصنع هدفا.. ويقود باوك لاكتساح باناثينايكوس

فيديو| عمرو وردة يصنع هدفا.. ويقود باوك لاكتساح باناثينايكوس

بالفيديو || نزول قوات الجيش إلى الشوارع منذ قليل وانتشارها بجميع محافظات الجمهورية وبيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة

بالفيديو || نزول قوات الجيش إلى الشوارع منذ قليل وانتشارها بجميع محافظات الجمهورية وبيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة