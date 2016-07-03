إسرائيل تشدد الحراسة على حاخام متطرف يدعو لاقتحام المسجد الأقصى

قررت السلطات الإسرائيلية تعزيز الحراسة الأمنية على الحاخام المتطرف عضو الكنيست عن حزب الليكود، يهودا غليك، بعدما تلقى مؤخرا تهديدات بالقتل على خلفية دعواته لاقتحام وهدم المسجد الأقصى المبارك.

ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، اليوم الأحد، وجاء ذلك بعد أن إنتشرعلى مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تمثيلي “لم يعرف منتجه” بعنوان “غليك أنت التالي” ، عقب تنفيذ عملية إطلاق نار قرب مستوطنة “عتنائيل” بالخليل يوم الجمعة الماضي، والتي قتل فيها حاخام إسرائيلي مقرب من “غليك” وأصيب آخران، فيما انسحب المنفذون من المكان .

ويعتبر الحاخام المتطرف وعضو الكنيست “يهودا غليك” مهندس إقتحامات المستوطنين اليهود للمسجد الأقصى المبارك، ومن الداعين إلى إقامة الهيكل المزعوم وتقسيم الصلاة في الأقصى بين المسلمين واليهود، وكان قد نجا من محاولة إغتيال تعرض لها نهاية العام 2014 في القدس المحتلة بعد أن أطلق عليه شاب مقدسي النار، مما أدى إلى إصابته بجراح بالغة الخطورة.