بالصور: هدية ذهبية من أنغام للفنانة أصالة

تخلت المطربة السورية اصالة عن عادتها بدعوة نجوم الفن والأصدقاء للإفطار على مائدتها العامرة، من أجل عيون صديقة عمرها المطربة أنغام، التي استضافتها بالأمس، وقدمت لها هدية رمزية "خاتم من الذهب" لتأكيد ارتباطهما الدائم.

أنغام اكتفت بالترحيب بزميلتها المطربة السورية أصالة، ونشرت صورة لهما من داخل منزلها عبر حسابها الموثق بموقع الفيس بوك وعلقت عليها قائلة: حبيبتي أصالة نورتني على الفطار، وتبين فيما بعد أن اصالة لم تكن بمفردها، حيث نشرت أنغام صورة أخرى للعديد من الصديقات وعلقت عليها بقولها: اللمة الحلوة حبيباتي أصالة ورنا أبوالريش ونانسي فاروق.

أصالة ردت الترحيب بنشر صورة لكف يدها ويتوسط أصبعها خاتم من الذهب تبين أنه هدية من أنغام، وعلقت عليها قائلة: امبارح كنت عند صديقة روحي نغّومه بإفطار مع عائلتها واللي أنا بعتبر حالي وحده منهم ، وأهدتني خاتم على عيدي اللي فات ، كتير حبيته ولبسته اليوم ، شكراً نغّومتي الطيّبة على لطفك البالغ معي.