أخبار عاجلة

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 10 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
مساء dmc - محسن جورج : البابا تواضروس أنهى الصلاة قبل وقتها بساعة بعد معرفته بحادث كنيسة مارجرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس -
ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
إيبار يهزم سيلتا فيجو في الليجا.. وليجانيس يخسر من أوساسونا -
مساء dmc - كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد حادثي كنيسة طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب مؤسسات الدولة أن تتصدى لمجابهة الإرهاب -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب الإعلام أن يتعامل بموضوعية وصدق ووعي -
السيسي: إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور: هدية ذهبية من أنغام للفنانة أصالة

Google+ Print

الأحد 03-07-2016 15:00

تخلت المطربة السورية اصالة عن عادتها بدعوة نجوم الفن والأصدقاء للإفطار على مائدتها العامرة، من أجل صديقة عمرها المطربة أنغام، التي استضافتها بالأمس، وقدمت لها هدية رمزية "خاتم من الذهب" لتأكيد ارتباطهما الدائم.

أنغام اكتفت بالترحيب بزميلتها المطربة السورية أصالة، ونشرت صورة لهما من داخل منزلها عبر حسابها الموثق بموقع الفيس بوك وعلقت عليها قائلة: حبيبتي أصالة نورتني على الفطار، وتبين فيما بعد أن اصالة لم تكن بمفردها، حيث نشرت أنغام صورة أخرى للعديد من الصديقات وعلقت عليها بقولها: اللمة الحلوة حبيباتي أصالة ورنا أبوالريش ونانسي فاروق.

أصالة ردت الترحيب بنشر صورة لكف يدها ويتوسط أصبعها خاتم من الذهب تبين أنه هدية من أنغام، وعلقت عليها قائلة: امبارح كنت عند صديقة روحي نغّومه بإفطار مع عائلتها واللي أنا بعتبر حالي وحده منهم ، وأهدتني خاتم على عيدي اللي فات ، كتير حبيته ولبسته اليوم ، شكراً نغّومتي الطيّبة على لطفك البالغ معي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف "

ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف "

خاص مع سيف: تغييرات الزمالك في عيون رموزه

خاص مع سيف: تغييرات الزمالك في عيون رموزه