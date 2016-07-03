بالصور: 7 نجمات يتنافسن على أفلام العيد في القاهرة

بعدما هيمنت النجمات من كلّ الأجيال على موسم دراما رمضان 2016، سينتقل الصراع للمنافسة على عيدية الشباب بأفلام موسم عيد الفطر المبارك، بعدما تأكد بصفة نهائية مشاركة أفلامهن بموسم ينتظره صنّاع السينما، للبحث عن أرباح تتجاوز مئات الملايين .. واللافت أن الصراع هذا العام يضمّ أسماء كبرى، لطالما ابتعدت عن المنافسة في هذا الموسم المحسوم طوال السنوات الماضية لأفلام العنف وسينما الراقصات، ومن أبرزهن منى زكي ودرة ونور اللبنانية وياسمين عبد العزيز والصاعدة بقوة ياسمين صبري.

بقوة دفع غير مسبوقة، بعد نجاح مسلسلها "أفراح القبة"، وبمشاركة الثنائي الأفضل في مسيرتها الفنية النجم أحمد السقا، تخوض الفنانة منى زكي للمرة الأولى منذ سنوات صراع أفلام العيد بفيلمها الجديد "من 30 سنة"، وتشاركها البحث عن "العيدية" الفنانة اللبنانية نور الغائبة منذ سنوات عن السينما المصرية، مع النجمة الكبيرة ميرفت أمين والفنانة الشابة جميلة عوض وبقية فريق العمل شريف منير وأحمد فهمي وصلاح عبدالله ومحمود البزاوي وسليمان عيد. وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج عمرو عرفة، وتدور أحداثه حول رجل تراوده كوابيس بالقتل حتى يستيقظ يوماً ما ويجد نفسه قاتلاً بالفعل وسط أحداثٍ دراميّة مثيرة.

الفنانة ياسمين عبد العزيز تحمل لقب النجمة الكوميدية الشابة الأكثر تأثيراً في شباك الإيرادات؛ ولهذا تخوض الصراع على قمة إيرادات موسم عيد الفطر بفيلمها الجديد "أبو شنب" بثقة، يعزّزها حضور النجم التونسي ظافر العابدين، مع قصة تضمّ كلّ العناصر التشويقية المميّزة لأفلامها السابقة، وهي مزيج من الإثارة والكوميديا وقصص الحبّ الرومانسية، والغناء الشعبي. وتدور أحداث الفيلم حول قصّة ضابط في الشرطة النسائية تتعرّض للتحرش الجنسي، وتأخذ على عاتقها محاربة هذه الظاهرة. ويشارك في البطولة النجوم: لطفي لبيب، وبدرية طلبة، وبيومي فؤاد، ورجاء الجداوي، وحمادة بركات وليلى عز العرب.

تراهن النجمة الشابة ياسمين صبري كثيراً على فيلمها الجديد "جحيم في الهند"، وهو أول بطولة لها أمام النجم الشاب محمد عادل أمام، ونجوم الكوميديا بيومي فؤاد وأحمد فتحي وحمدي الميرغني ومحمد سلام وطاهر ابو ليلة، وهو أول فيلم مصري يتمّ تصويره بالكامل في الهند، بمشاركة ممثلين من بوليوود.

"الباب يفوت أمل" فيلم جديد للثنائي المميز في مسلسل "الخروج" النجمة التونسية درّة والفنان شريف سلامة. وتقدّم درة دور محامية كما فعلت في المسلسل. وفي أغلب الأحيان، لن يحظى الفيلم بفرصة حقيقيّة، خاصّة وأن جمهور درة شاهدها 60 مرة على الأقلّ طوال الشهر الكريم، نصفها مع شريف سلامة في مسلسل الخروج، والنصف الثاني ضمن أحداث المسلسل الفاشل "ليالي الحلمية" الجزء السادس.

قدمت النجمة مي عز الدين فرصة العمر للنجم أحمد السعدني في مسلسل "وعد"، بعدما تحوّل لواحد من أيقونات الرومانسية خلال الشهر الفضيل؛ فهل تحصد النجمة ريهام حجاج "إيرادات هذا النجاح" بفيلمهما الجديد "سطو مثلث"؟ السؤال صعب وإجابته عند شباك التذاكر، ولكن يبقى الحلم قابلاً للتحقق مع مشاركة نجوم الكوميديا بيومي فؤاد، كلوديا، أوس أوس، مصطفى أبو سريع، ليلى عز العرب، عبد الله مشرف. والفيلم عن قصة وسيناريو وحوار أمين جمال، ومن إخراج يونس.

فرس رهان موسم عيد الفطر التي تشكّل خطراً حقيقياً على كلّ النجمات هي الراقصة الأرمينية صوفينار؛ فبعدما خطفت الأنظار بمشاهدها المعدودة في مسلسل أبو البنات مع النجم مصطفى شعبان، قد تخطف الإيرادات بفيلمها الجديد "30 يوم في العز". والفيلم من تأليف سيد السبكي، ومن إخراج هاني حمدي. ويشارك في بطولته كلّ من الفنان أحمد فلوكس، وسعد الصغير، وصوفينار، ونرمين ماهر وممدوح الليثي، ومحسن منصور ونهى صالح وهشام إسماعيل وغيرهم.

النجمة ميريهان حسين لا تتحمّل وحدها عبء نجاح أو مسؤولية فشل الفيلم الجديد "عسل أبيض"؛ فالبطولة للطفل يوسف والنجم الكوميدي سامح حسين، لكن نجاح الفيلم سيثبت أقدام ميريهان ضمن الصفوف الأولى للنجمات الجدد، بينما سيعيدها الفشل إلى خانة الأدوار المساعدة...

سبعة أفلام ستنافس على العيدية .. والمهمّة ملقاة على عاتق النجمات .. فمن منهن ستتصدّر شباك التذاكر؟ منى زكي أم ياسمين عبد العزيز أم صافينار؟