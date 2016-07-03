نيكول سابا تحلم بديو مع ميريام فارس ومسلسل مع يوسف الخال

كشفت النجمة اللبنانية نيكول سابا عن الكثير من أحلامها الفنية في الفترة المقبلة، مؤكدة أنها تتمنى تقديم ديو مع مواطنتها ملكة المسرح ميريام فارس، وتسعى لتنفيذ حلم تقديم مسلسل يجمعها بزوجها يوسف الخال، كما تشتاق لتقديم الجزء الثاني من مسلسل ألف ليلة وليلة، وتتمنى لو أعادت تقديم دور النجمة لبنى عبد العزيز بفيلم "آه من حواء".

نيكول صرحت بأحلامها للإعلامية جيهان عبدالله ببرنامج "أبيض وأسود" على إذاعة "نجوم إف إم" المصرية، مساء السبت، واعترفت أولا أنها لا تستحق لقب مذيعة على الرغم من تقديمها برنامج "تفاحة"، مشيرة إلى أنها مغنية وممثلة فقط، وأن لديها نفس الشغف للاثنين.

أضافت أنها مثل كل نجوم العالم مغرمة بالأساطير والأعمال الفنية المبهرة، ولهذا تشتاق للعودة لشخصية شهرزاد، وتتمنى تقديم جزء جديد من المسلسل الشهير، كما وعدت بتقديم عمل مشترك مع زوجها النجم يوسف الخال مؤكدة أنها حريصة جدا على تنفيذ هذا العمل، ولكنها وزوجها لا يرغبان في مجرد الظهور، ويسعيان لعمل يضيف لصورتهما أمام الجمهور.

وحول أحلامها في عالم الغناء، تمنت نيكول تقديم ديو مشترك مع النجمة ميريام فارس لأنها تشاركها حب الاستعراض والحركة على المسرح، وأشارت إلى أنها ستفكر في الاعتزال عندما ترى أنها لن تستطيع تقديم أي جديد، لأن أي شخص يجب أن ينسحب وهو عالي، مضيفة أنها تتمنى تجسيد شخصية الفنانة لبنى عبد العزيز في فيلم "آه من حواء"، المقتبس عن مسرحية "ترويض النمرة".