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بن افليك: انفصالي عن جنيفير لوبيز هو أكثر محطات حياتي فشلاً

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الأحد 03-07-2016 15:28

إعترف النجم العالمي بن أفليك Ben Affleck، بأن العديد من المحطات التي مر بها خلال مشواره الفني جعلته يصل لأسفل نقاط الفشل.

وخلال استضافته في برنامج Any Given Wednesday الذي يقدمه الإعلامي بيل سيمونز، أكد أفليك أن انفصاله عن المغنية العالمية جنيفير لوبيز Jennifer Lopez بعد الخطوبة، كانت من ضمن الأحداث التراجيدية التي مر بها، وأكثر محطات حياته فشلاً.

وكشف نجم فيلم "batman vs superman" أن هناك 4 أفلام خلال مشواره الفني كانت الأسوأ ولم تحقق نجاحاً على الإطلاق، وهي Paycheck, Jersey Girl, Surviving Christmas وdare devil.

يشار الى ان بن أفليك كان متزوجاً من الممثلة الأمريكية جنيفر جارنر Jennifer Garner، ولكنهما انفصلا فى شهر يونيو الماضي 2015 بعد أن قيل أنه خانها مع مربية أطفاله.

 

 

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