العثور على المخرج العالمي مايكل كيمينو ميتاً في فراشه

توفي المخرج السينمائي مايكل كيمينو Michael Cimino الحائز على جائزة أوسكار أفضل مخرج، حيث أصبح فيلمه " The Deer Hunter "، أحد أعظم انتصارات هوليوود في ذروتها خلال سبعينيات القرن الماضي.

رحل كيمينو يوم السبت عن عمر ناهز 77 عاماً في مقاطعة لوس أنجلوس، حسبما قال الطبيب الشرعي. وأضاف أن كيمينو كان يعيش في بيفرلي هيلز، لكنه ليس لديه تفاصيل إضافية عن ملابسات وفاته.

وقال إريك وايزمان، صديق كيمينو ومحاميه السابق، إن أصدقائه كانوا غير قادرين على الوصول إلى كيمينو عبر الهاتف خلال الأيام القليلة الماضية، واتصلوا بالشرطة التي عثرت عليه ميتاً في فراشه، موضحاً أن كيمينو لم يكن مريضاً على حد علمه.

يشار الى ان فيلم مايكل كيمينو " The Deer Hunter" الذي أخرجه في 1978، يدور حول تأثير الحرب الفيتنامية على بلدة صغيرة تعمل في الصلب في ولاية بنسلفانيا. وحاز الفيلم على 5 جوائز أوسكار، منها أفضل صورة وأفضل مخرج.