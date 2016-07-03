افحصى قدم طفلك باستمرار وتجنبى الشكشكة فيها لتجنب القدم السكرى

حذرت الدكتورة منى سالم أستاذ سكر الأطفال والغدد الصماء بطب عين شمس من إعطاء الأنسولين للأطفال المصابين بسكر النوع الأول فى القدمين أو بالشكشكة فى القدمين عند قياس مستوى السكر فى الدم خلال اليوم، لأنه يمكن أن يحدث تلوث من خلال القدم، موضحة أن هناك جهازا جديدا يحمى الطفل من الشكشكة المستمرة سيتم طرحة قريبا.

وقالت الدكتورة منى: لتجنب مضاعفات مرض السكر يجب الاعتماد على قراءات السكر التراكمى بالدم، والقياسات اليومية للسكر، وأن الارتفاع المستمر يؤدى إلى المضاعفات المزمنة لمرض السكر، موضحة أنه يجب على كل أم فحص قدم الطفل بشكل دورى، واكتشاف أى تغيرات أو التهابات مبكرة تحدث فى قدم الطفل، والإسراع فى علاجها مبكرا تجنبا لحدوث القدم السكر.

وأشارت أنه لتجنب القدم السكرى لابد أن يتجنب الطفل ارتداء الحذاء الضيق، وأن يتم تغيير "الشراب" بعد كل مرة، وأن تقوم الأم بتعليم طفلها كيفية فحص قدمه باستمرار، ويقوم بتنظيفها والحفاظ على تقليل الملح على الكلى بقدر الإمكان بعدم تناول الأطعمة كثيرة الملح، وتقليل البروتينات لتجنب زلال البول.

وقالت إن مضاعفات مرض السكر تعتمد على قراءات السكر التراكمى بالدم والقياسات اليومية للسكر، وأن الارتفاع المستمر يؤدى إلى المضاعفات المزمنة لمرض السكر، مشيرة إلى أن السكر غير المنضبط يؤثر على جميع أجهزة الجسم، وخصوصا إذا ظل لفترة طويلة غير منضبط، حيث أنه يمكن أن يؤثر على الكلى والعين والقلب، موضحة أن علاج الغيبوبة السكرية بشكل سريع لا تترك أى أثر على الطفل.

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