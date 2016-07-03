أخبار عاجلة

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 10 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
مساء dmc - محسن جورج : البابا تواضروس أنهى الصلاة قبل وقتها بساعة بعد معرفته بحادث كنيسة مارجرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس -
ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
إيبار يهزم سيلتا فيجو في الليجا.. وليجانيس يخسر من أوساسونا -
مساء dmc - كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد حادثي كنيسة طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب مؤسسات الدولة أن تتصدى لمجابهة الإرهاب -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب الإعلام أن يتعامل بموضوعية وصدق ووعي -
السيسي: إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزير الخارجية يؤكد لـ أحمد أبو الغيط مساندة مصر له فى مهامه بالجامعة العربية

Google+ Print
وزير الخارجية يؤكد لـ أحمد أبو الغيط مساندة مصر له فى مهامه بالجامعة العربية وزير الخارجية يؤكد لـ أحمد أبو الغيط مساندة مصر له فى مهامه بالجامعة العربية
استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمكتبه اليوم الأحد، سامح شكرى وزير الخارجية، بمقر الأمانة العامة للجامعة.

وقدم شكرى التهنئة لأبو الغيط بمناسبة بدء توليه مهام منصبه، متمنياً له التوفيق والنجاح خلال المرحلة المقبلة، ومؤكدا مساندة الكاملة له فى عمله.

وصرح المتحدث باسم الأمين العام بأن اللقاء شهد أيضاً استعراض أهم أبعاد العملية التحضيرية للقمة العربية المقبلة المقرر عقدها فى نواكشوط يومى 25 و26/7/2016 والموضوعات المطروحة على جدول أعمالها، آخذا فى الاعتبار كون جمهورية مصر العربية هى دولة الرئاسة الحالية للقمة العربية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أهم التطورات التى تشهدها المنطقة العربية خلال المرحلة الحالية.

وأشار المتحدث إلى أنه تم التأكيد أيضاً خلال اللقاء على ضرورة العمل من أجل تضافر الجهود العربية لسرعة التعامل مع الأزمات التى تعانى منها بعض الدول العربية، وذلك فى إطار الحرص على تحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة ومواجهة التحديات التى يمكن أن تؤثر على مسيرة العمل العربى المشترك فى مختلف المجالات.


>بالصور.. أبو الغيط يصل مقر جامعة الدول العربية لبدء مهام منصبه الجديد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس

مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس

ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

«الثانية الإسرائيلية»: «تفجير الكنيستين» أعنف هجوم لداعش في مصر

«الثانية الإسرائيلية»: «تفجير الكنيستين» أعنف هجوم لداعش في مصر

مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب المصريين بالثبات والصمود وما يحدث ما هو إلا محاولة لتحطيم المصريين

مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب المصريين بالثبات والصمود وما يحدث ما هو إلا محاولة لتحطيم المصريين