وزير الخارجية يؤكد لـ أحمد أبو الغيط مساندة مصر له فى مهامه بالجامعة العربية

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمكتبه اليوم الأحد، سامح شكرى وزير الخارجية، بمقر الأمانة العامة للجامعة.

وقدم شكرى التهنئة لأبو الغيط بمناسبة بدء توليه مهام منصبه، متمنياً له التوفيق والنجاح خلال المرحلة المقبلة، ومؤكدا مساندة مصر الكاملة له فى عمله.

وصرح المتحدث باسم الأمين العام بأن اللقاء شهد أيضاً استعراض أهم أبعاد العملية التحضيرية للقمة العربية المقبلة المقرر عقدها فى نواكشوط يومى 25 و26/7/2016 والموضوعات المطروحة على جدول أعمالها، آخذا فى الاعتبار كون جمهورية مصر العربية هى دولة الرئاسة الحالية للقمة العربية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أهم التطورات التى تشهدها المنطقة العربية خلال المرحلة الحالية.

وأشار المتحدث إلى أنه تم التأكيد أيضاً خلال اللقاء على ضرورة العمل من أجل تضافر الجهود العربية لسرعة التعامل مع الأزمات التى تعانى منها بعض الدول العربية، وذلك فى إطار الحرص على تحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة ومواجهة التحديات التى يمكن أن تؤثر على مسيرة العمل العربى المشترك فى مختلف المجالات.

بالصور.. أبو الغيط يصل مقر جامعة الدول العربية لبدء مهام منصبه الجديد