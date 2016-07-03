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أخبار العراق..الأردن يدين تفجيرى بغداد.. ويؤكد وقوفه إلى جانب العراق

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أخبار العراق..الأردن يدين تفجيرى بغداد.. ويؤكد وقوفه إلى جانب العراق أخبار العراق..الأردن يدين تفجيرى بغداد.. ويؤكد وقوفه إلى جانب العراق
أدان الأردن، الأحد، التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا فى العاصمة العراقية بغداد الليلة الماضية وأسفرا عن قتل وإصابة العشرات من العراقيين.. مؤكدا وقوفه إلى جانب العراق فى كل الظروف والأحوال.

وأعرب وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الأردنية الدكتور محمد المومنى، فى بيان له، عن استنكار الأردن وإدانته الشديدة للتفجيرين الإرهابيين فى بغداد واللذين راح ضحيتهما عشرات القتلى والمصابين.

وأكد المومنى على أن التفجيرات الإرهابية التى تنفذها العصابات الإرهابية فى العديد من الدول تهدف من ورائها إلى خلق حالة من الخوف والرعب وزعزعة الاستقرار فيها إضافة إلى إراقة المزيد من دم الأبرياء الآمنين فى أوطانهم.

وقال "إن الأمر يتطلب من الأشقاء العراقيين التكاتف لمواجهة ما تقوم به العصابات الإرهابية من قتل ودمار "..معربا عن تعازى الحكومة للحكومة العراقية ولأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
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مصر 365

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