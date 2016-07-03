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شكرى يجرى مباحثات مع وزير خارجية إريتريا حول الإرهاب فى القرن الإفريقى

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شكرى يجرى مباحثات مع وزير خارجية إريتريا حول الإرهاب فى القرن الإفريقى شكرى يجرى مباحثات مع وزير خارجية إريتريا حول الإرهاب فى القرن الإفريقى
يلتقى وزير الخارجية سامح شكرى عصر اليوم الأحد، بوزير خارجية إريتريا عثمان صالح، الذى وصل القاهرة صباحا قادما من أسمرة فى زيارة لمصر تستغرق يومين، لبحث دعم علاقات التعاون بين وإريتريا.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية الإريترى عددا من اللقاءات مع كبار المسئولين والشخصيات فى مصر، لبحث تطورات الأوضاع فى القارة الأفريقية وما تواجهه من تحديات، لاسيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف بمنطقة القرن الأفريقى.

وكان الوزير الإريترى قد زار لمصر فى فبراير الماضى، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح ، نقل خلالها رسالة من الرئيس الإريترى أسياس أفورقى تتناول سُبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات.

وأكد وزير خارجية إريتريا على أهمية تعزيز التشاور والتنسيق بين مصر وإريتريا حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن بلاده تعتبر مصر أحد أهم دعائم الاستقرار فى أفريقيا، لاسيما فى ظل ما تشهده القارة من تحديات ونزاعات.

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مصر 365

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