داوود الشريان كاد أن يعتذر الى عادل كرم

جدة: أسماء وهبة

لا نعرف ان اراد الاعلامي السعودي داوود الشريان الاعتذار من الممثل عادل كرم الذي تعرض للاهانة في برنامجه الشريان" من قبل الفنانة أحلام التي وصفته بـ "الحشرة"! فمن يدقق في التغريدة التي أطلقها داوود الشريان على صفحته في تويتر قد يشعر أنه يريد الاعتذار من ضيفه بطريقة غير مباشرة حينما قال: "ما كنت أتمنى أن تذهب الحلقة بهذا الاتجاه وأشكر عادل كرم على سعة صدره".

ربما شعر داوود بالحرج من ضيفه عادل كرم الذي آثر الصمت ازاء اهانة الفنانة أحلام. وهو ما لم يتوقعه الشريان، وتحديدا من عادل كرم الذي وظف كل وسائل السخرية في برنامجه "هيدا حكي" للرد على أحلام، بعد اشتعال الخلافات بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي والشاشات التلفزيونية!

لكن بغض النظر عن الأمر، كانت لفظة "الحشرة" التي نعتت بها أحلام الممثل عادل كرم الذريعة لاشتعال مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر هاشتاق نشط جدا بعنوان #عادل_كرم_في_الشريان، فانقسم الناس بين مؤيد لأحلام معتبرا أنها انتصرت لنفسها وآخرون أدانوا سلوكها الذي وصفوه بالمعيب في حق من تصف نفسها بفنانة الخليج!

تساءل البعض على الفايسبوك ان تمت استضافة عادل كرم في برنامج "الشريان" حتى ترد له أحلام الصاع صاعين بعدما انتقدها بشدة في برنامجه "هيدا حكي" فتقول الاعلامية لانا الجندي على صفحتها في فايسبوك: "يقدم عادل كرم برنامج ساخر قائم على المبالغة. وهذا أمر طبيعي. مكالمة أحلام عيب يا داوود.. استضفتوه لتردولها حقها؟! أحلام هي من وضعت نفسها في هذا المأزق منذ البداية".

أما المخرج اللبناني ناصر فقيه فغرد على صفحته في تويتر قائلا: "وصفت أحلام عادل كرم بالحشرة! يا عيب الشوم! انت عار على الفن والفنانين".

وفي معرض التعليقات أشار بعض المغردون الى الخلاف القائم بين الفنانة نوال الكويتية وزميلتها أحلام التي سبق وانتقدت أزياء نوال واطلالتها فما كان من تلك الأخير الا الصمت. وعزا أحد المغردون الأمر الى عدم رغبة نوال في الدخول في مهاترات علنية مع أحلام كما يقول: "عرفتوا ليش نوال الكويتية ما ترد على أحلام ولا تفكر تناقشها".

كما اعتبر أحد المغردون أن خلافات أحلام الكثيرة مع زملاءها بدءا براغب علامة وشذى حسون وشمس وعادل كرم ونوال الكويتية وقذفهم بتصريحات قاسية لا يضيف شيئا الى رصيدها كما يقول: "أضعفت مداخلة أحلام موقفها وأساءت الى نفسها وأثبتت انها تحتاج الى شخص يدير خطابها الاعلامي".

وتساءل المغردون عن سبب عدم مغادرة عادل كرم للحلقة، بل اكتفى بالصمت وعدم التعليق على اهانة أحلام أو الاشارة اليها من قريب أو بعيد، ما أثار اعجابهم كما عبر أحدهم: ""كبر في عيني عادل كرم، ونقدم له الاعتذار على كلمة الحشرة التي قالتها أحلام". وهذا ما أكد عليه مغرد آخر قائلا: ""أحلام صوتها حلو لكن دمرتها شخصيتها وسطحيتها وأسلوبها القبيح مع الناس".

أما فيما يتعلق بجمهور أحلام من "الحلوميين" فشعروا بفرحة كبيرة ازاء ما قامت به نجمتهم، معتبرين أنها ردت اعتبارها بعد اهانة عادل كرم لها في برنامجه "هيدا حكي" فقال أحدهم على تويتر: ""هي بنت الخليج وما راح نرضى عليها. هو لو كان رجل ما كان ارتبك بس سمع صوت أحلام". كما شبه مغرد آخر مداخلتها بالأمس بركلات لاعب برشلونة ميسي قائلا: "أحلام رقم صعب تجاوزه.. ذكرتني مداخلتها بدخول ميسي.. تخلصها من أول فرصة".

ودافع مصفف الشعر اللبناني جو رعد عن موقف احلام قائلا: "اللي بده يدق الباب لازم يسمع الجواب.. زادها عادل كرم على أحلام فلا تلوموها على ردة فعلها".

كما تنبه المغردون الى ردة فعل داوود الشريان حينما أبلغه مخرج برنامجه برغبة الفنانة أحلام بعمل مداخلة تليفونية في البرنامج. ربما لم يصدق داوود الأمر ما أشعره بالارتباك على الهواء مباشرة فقال مغرد على تويتر: "الشريان ارتبك وعادل غص بالشاهي والمخرج تلخبط وما عرف يقطع الصوت! ايش سويتي فيهم يا أحلام؟!"

من ناحية أخرى شعر الكثير من اللبنانيون بالغضب جراء تصرف الفنانة أحلام. وهو ما عكسه موقع تويتير حينما ظهر هاشتاق نشط بعنوان #منع_أحلام_من_دخول_لبنان بسبب ما وصفوه بتوجيهها إهانات متكررة الى اللبنانيين.

وهناك من اعتبر ان داوود الشريان قد أخطأ باستضافة عادل كرم وكذلك في الموافقة على اجراء مداخلة أحلام ملخصا الأمر في تغريدة على تويتر: "اعتبر هذه الحلقة سقطة متساءلا ان كان الهدف منها الاثارة!"