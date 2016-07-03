أخبار عاجلة

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 10 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
مساء dmc - محسن جورج : البابا تواضروس أنهى الصلاة قبل وقتها بساعة بعد معرفته بحادث كنيسة مارجرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس -
ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
إيبار يهزم سيلتا فيجو في الليجا.. وليجانيس يخسر من أوساسونا -
مساء dmc - كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد حادثي كنيسة طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب مؤسسات الدولة أن تتصدى لمجابهة الإرهاب -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب الإعلام أن يتعامل بموضوعية وصدق ووعي -
السيسي: إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رد ناري من إبراهيم نور الدين على ' اتهامات الرشوة '

Google+ Print
رد ناري من إبراهيم نور الدين على ' اتهامات الرشوة ' رد ناري من إبراهيم نور الدين على ' اتهامات الرشوة '

قال الحكم إبراهيم نور الدين إنه يجب محاسبة "المسؤولين" اللذين يريدون تحميل الحكام نتيجة أخطائهم وشدد أن الحكام سيصعدون ضد الاتهامات الموجهة لهم بالرشوة.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أعلن عن توجه وفد من ناديه للمحكمة الرياضية للشكوى ضد ما وصفه بـ"رشوة الحكام" لتعطيل "مسيرة الزمالك". (طالع التفاصيل)

وبعدها، قام الحكام بالإعلان عن 3 خطوات تصعيدية ضد مرتضى على لسان الحكم المساعد والمحامي وائل مصطفى. (طالع التفاصيل)

وقال نور الدين في تصريحات لبرنامج "على ميعادنا مع العميد" عبر إذاعة "نغم FM": "الحكام يهاجمون ويهانون من أول الموسم، لكننا احتملنا لأننا مسؤولون".

وأضاف "أكثر ما يحزننا هو عدم رد أي مسؤول رياضي أو سياسي على الاتهامات التي وجهت لنا".

وأردف "التحكيم كان يمثل إفريقيا وعالميا في وقت لم تصل فيه المنتخبات إلى تلك المحافل".

وشدد "هناك مسؤولين يريدون تحميلنا نتيجة أخطاؤهم، لكننا نعد الجميع بموقف رادع يوم الثلاثاء المقبل".

وأكمل "لابد من محاسبة هؤلاء المسؤولين".

واستمر "سنصعد الأمر لأعلى المستويات، سواء محليا أو إفريقيا أو دوليا".

واستدرك "مشجعو الزمالك قبل مشجعي الأهلي يعلمون أننا حكام محترمين. مستوانا لم يتغير عن الموسم الماضي عندما حصد الزمالك الدوري والكأس.. التغيير ليس من عندنا".

وأتم نور الدين بالحديث عن "الشيك" المزور المنتشر على شبكات التواصل الاجتماعي والذي يفيد بتلقيه رشوة من رئيس النادي الأهلي محمود طاهر قائلا: "من زور هذا الشيك فعل ذلك لأنه يحب ناديه، أنا لا أحزن مما يفعله الجمهور لأنه نابع من حب ناديه".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس

مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس

ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

«الثانية الإسرائيلية»: «تفجير الكنيستين» أعنف هجوم لداعش في مصر

«الثانية الإسرائيلية»: «تفجير الكنيستين» أعنف هجوم لداعش في مصر

مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب المصريين بالثبات والصمود وما يحدث ما هو إلا محاولة لتحطيم المصريين

مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب المصريين بالثبات والصمود وما يحدث ما هو إلا محاولة لتحطيم المصريين