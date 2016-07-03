رد ناري من إبراهيم نور الدين على ' اتهامات الرشوة '

قال الحكم إبراهيم نور الدين إنه يجب محاسبة "المسؤولين" اللذين يريدون تحميل الحكام نتيجة أخطائهم وشدد أن الحكام سيصعدون ضد الاتهامات الموجهة لهم بالرشوة.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أعلن عن توجه وفد من ناديه للمحكمة الرياضية للشكوى ضد ما وصفه بـ"رشوة الحكام" لتعطيل "مسيرة الزمالك". (طالع التفاصيل)

وبعدها، قام الحكام بالإعلان عن 3 خطوات تصعيدية ضد مرتضى على لسان الحكم المساعد والمحامي وائل مصطفى. (طالع التفاصيل)

وقال نور الدين في تصريحات لبرنامج "على ميعادنا مع العميد" عبر إذاعة "نغم FM": "الحكام يهاجمون ويهانون من أول الموسم، لكننا احتملنا لأننا مسؤولون".

وأضاف "أكثر ما يحزننا هو عدم رد أي مسؤول رياضي أو سياسي على الاتهامات التي وجهت لنا".

وأردف "التحكيم كان يمثل مصر إفريقيا وعالميا في وقت لم تصل فيه المنتخبات إلى تلك المحافل".

وشدد "هناك مسؤولين يريدون تحميلنا نتيجة أخطاؤهم، لكننا نعد الجميع بموقف رادع يوم الثلاثاء المقبل".

وأكمل "لابد من محاسبة هؤلاء المسؤولين".

واستمر "سنصعد الأمر لأعلى المستويات، سواء محليا أو إفريقيا أو دوليا".

واستدرك "مشجعو الزمالك قبل مشجعي الأهلي يعلمون أننا حكام محترمين. مستوانا لم يتغير عن الموسم الماضي عندما حصد الزمالك الدوري والكأس.. التغيير ليس من عندنا".

وأتم نور الدين بالحديث عن "الشيك" المزور المنتشر على شبكات التواصل الاجتماعي والذي يفيد بتلقيه رشوة من رئيس النادي الأهلي محمود طاهر قائلا: "من زور هذا الشيك فعل ذلك لأنه يحب ناديه، أنا لا أحزن مما يفعله الجمهور لأنه نابع من حب ناديه".