الخارجية: وفاة 7 مصريين وإصابة 16 في حادث المعتمرين المقيمين بالرياض

تتابع وزارة الخارجية بالتنسيق مع القنصلية العامة في جدة الحادث الذي وقع مساء أمس السبت للمعتمرين المقيمين بمدينة الرياض، والذين كانوا في طريق عودتهم من مكة المكرمة بأحد الحافلات بمركز رضوان -طريق الطائف- الرياض (160 كم من الطائف).

وذكرت الخارجية في بيان صحفي اليوم، بحسب ما نقلته وكالة انباء الشرق الأوسط، أن القنصلية العامة قامت على الفور بتكليف فريق عمل للتوجه إلى مدينة الطائف لإصدار تصاريح الدفن للمتوفين والاطمئنان على حالة المصابين والوقوف على ما يتم من تحقيقات بشأن الحادث من حيث المسئولية والتعويضات إن وجدت.

كما تم تشكيل فريق عمل بالقنصلية العامة، لمتابعة ما يتم بشأن الحادث والرد على استفسارات ذوي المصابين والمتوفين.

> وصرح القنصل العام في جدة عادل الألفي، بأن الحادث أدى إلى وفاة عدد مصريين منهم (5) من أسرة واحدة فضلًا عن إصابة 16مصريًا آخرين بمستشفيات مدينة الطائف (مستشفى الموية- مستشفى الأمير سلطان- مستشفى الملك فيصل).

يشار إلى وجود بعض الجثث المجهولة الهوية التي لم يتم التعرف عليها حتى الآن ويواصل فريق العمل القنصلي المتواجد بالطائف متابعة تداعيات الحادث علمًا بأن القطاع القنصلي بوزارة الخارجية يتولى حاليًا التواصل مع أسر الضحايا والمصابين لإطلاع ذويهم على آخر التطورات ذات الصلة.