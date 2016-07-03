الصحة: ضبط 2 طن من حلوى العيد غير الصالحة في أسوان

تمكن مكتب مراقبة اﻻغذيه بمديرية الصحه بمحافظة سوهاج، من ضبط 2 طن من مخبوزات وحلوى العيد، غير صالحه للأستهلاك الأدمي.

وقال الدكتور يسرى بيومي، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن حمله مديرية الصحه تمكنت من ضبط مصنعين لبيع الحلوى غير مرخصان.

بالأضافة الي تحرير344 محضر لمؤسسات غير ملتزمة، بالأشتراطات الصحيه وﻻيحمل العاملون بها شهادات صحية، هذا واوصت الحملات برئاسة أحمد فؤاد مراقب عام الأغذيه بسوهاج، بغلق 34 منشأه غير مستوفاه الشروط الصحية يأتى ذلك ضمن خطة مديرية الصحة بسوهاج، لضبط الأسواق وخاصه أسواق بيع الحلوى ومخبوزات العيد.