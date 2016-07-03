القبض تشكيل عصابى تخصص فى السرقة بالإكراه والخطف بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بفرع البحث الجنائى بنجع حمادى وضباط مركز شرطة دشنا، برئاسة العقيد إبراهيم سليمان رئيس فرع البحث، وإشراف اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، من ضبط أكبر تشكيل عصابى تخصص فى السرقة بالإكراه والخطف.

كان اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارا يفيد تمكن قوة أمنية ضمت كلا من النقباء محمود إسماعيل وعمرو عزت وهشام عمران ومصطفى القاضى من ضبط التشكيل العصابى المكون من رمضان ع م 25 سنة عاطل مقيم دشنا، والمتهم فى 7 قضايا سرقة بالإكراه خطف مقاومة سلطات وشروع فى قتل أمين شرطة من قوة مركز شرطة نجع حمادى والاستيلاء على سلاحه الميرى و15 طلقة وعثر بحوزته على بندقية آلية و2 خزينة و25 طلقة من ذات العيار، وعلى عادل. ا ع 24 سنة عاطل، والمتهم فى 4 قضايا خطف وسرقة بالإكراه ومقاومة سلطات وعثر بحوزته على بندقية آلية و2 خزينة و26 طلقة من ذات العيار.

وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات بعد التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

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