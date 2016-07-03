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حبس مسجلين خطر 4 أيام لاتهامهما بحيازة 13 كيلو حشيش لترويجها فى الأميرية

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حبس مسجلين خطر 4 أيام لاتهامهما بحيازة 13 كيلو حشيش لترويجها فى الأميرية حبس مسجلين خطر 4 أيام لاتهامهما بحيازة 13 كيلو حشيش لترويجها فى الأميرية
أمرت نيابة الأميرية، اليوم الأحد، بحبس مسجلين خطر 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة، وذلك بعد ضبطهم متلبسين وبحوزتهم 13 كيلو حشيش كانا ينتويان ترويجها بين المواطنين خلال عيد الفطر.

وكان رجال مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نجحوا فى ضبط عاطلين "مسجلين خطر"، أثناء بيع كمية كبيرة من مخدر الحشيش، بعد إعداد كمين لهما من قبل ضباط الإدارة وضبطهما متلبسين بحوزتهما المواد المخدرة استعدادا لبيعها بين المواطنين خلال فترة إجازة عيد الفطر بالأميرية، تم عمل المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقى العميد غالب مصطفى مدير الإدارة العامة للمخدرات، معلومات تفيد باتجار "عادل.ص" 35 سنة عاطل، و"كريم.ع" 30 سنة عاطل، فى المخدرات متخذين من دائرة قسم الأميرية مكانا لترويج المواد المخدرة بين المواطنين.

وبتكثيف التحريات وجمع كافة المعلومات اللازمة تأكدت صحة المعلومات، فتم على الفور استصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهمين، وعلى الفور حدد الرائد وائل مصطفى المتهمين والاتفاق معهما بصفته تاجر مخدرات على شراء كمية كبيرة من المواد المخدرة بقصد ترويجها بين المواطنين، فتم الاتفاق على موعد تسليم المخدرات والمبلغ المطلوب.

وبإعداد الأكمنة اللازمة من قبل القوة الأمنية التابعة للإدارة، تمكن ضباط مباحث الإدارة العامة للمخدرات من ضبط المتهمين وبحوزتهما 13 كيلو حشيش، ومبلغ 680 جنيها حصيلة البيع .

تم اقتيادهما إلى قسم شرطة الأميرية، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة رقم 4234، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق مع المتهمين .


>سقوط مسجلين خطر بحوزتهما 13 كيلو حشيش أثناء بيعها فى الأميرية قبل العيد

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