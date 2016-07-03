"كلية التطوير التربوي" تطمئن طلابها بعد قرار إيقاف القبول

أكدت كلية الامارات للتطوير التربوي ان قرار إيقاف القبول لبرامج البكالوريوس للعام الدراسي 2016-2017، لن يؤثر على الطلبة الحاليين، إذ سيستمرون في دراستهم في الكلية حتى نيلهم شهاداتهم الجامعية.

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي، رئيس مجلس أمناء كلية الإمارات للتطوير التربوي

أن هذا القرار يأتي كجزء من الخطة الاستراتيجية الخمسية التي سيعلن عنها الأيام القادمة .

وأوضح ان الخطة الاستراتيجية الجديدة للكلية تأتي في إطار خدمة احتياجات قطاع التعليم الذي يعد من أهم القطاعات الحيوية التي تخدم أجندة الدولة وتسهم في تحقيق تطلعاتها المستقبلية.

وأوضح ان الاستراتيجية الجديدة للكلية ستركز على التطوير المهني للمعلمين، وبرامج الدراسات العليا.