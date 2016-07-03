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تناول الكثير من الخضروات يمنع المياه البيضاء

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تناول الكثير من الخضروات يمنع المياه البيضاء تناول الكثير من الخضروات يمنع المياه البيضاء
قد يصاب بعض الأشخاص بالمياه البيضاء فى العين، والتى قد تؤدى إلى ضعف الإبصار بشكل تدريجى أو العمى، ويتم التغلب على هذه المشكلة من خلال التدخل الجراحى.

وقد كشف تقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" أن تناول المزيد من الخضروات قد يقلل من خطر فقدان البصر الناتج عن المياه البيضاء التى تترك بقعة داكنة تغيم بظلالها على عدسة العين وتتطور مع السن.

وأكد التقرير أن النظام الغذائى المكون من الخضروات والفاكهة يلعب دورا كبيرا فى تقليل خطر الإصابة بفقدان البصر الناتج عن المياه البيضاء.

وحسب التقرير فإن ما يقرب من 55% من الأشخاص فقدوا رؤيتهم نتيجة الإصابة بالمياه البيضاء، وللسيطرة على المرض وتجنب التعرض للعمى، يجب اتخاذ إجراءات وقائية لسلامة صحة العين حيث ينصح بممارسة تمارين العين مثل تمارين اليوجا.

ويوصى الأطباء بأنه ينبغى على الأطفال تناول الجزر والخيار والخضروات ذات الأوراق الخضراء كالخس والسبانخ والملوخية وغيرها من الخضروات، لجعل عيونهم أكثر صحة.

قصر النظر والمياه البيضاء من الأسباب المؤدية لضعف الإبصار بعد الليزك

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مصر 365