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إحباط مخطط لشن هجوم في إقليم بلخ الأفغاني وضبط مصنع قنابل

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إحباط مخطط لشن هجوم في إقليم بلخ الأفغاني وضبط مصنع قنابل إحباط مخطط لشن هجوم في إقليم بلخ الأفغاني وضبط مصنع قنابل

ارشيفية

كشف جهاز الاستخبارات الأفغاني، اليوم الأحد، عن إحباط مخطط لحركة طالبان المسلحة لشن هجمات إرهابية في إقليم بلخ بشمال البلاد، كما نجحت أجهزة الأمن في ضبط مصنع لتصنيع القنابل تابع للحركة نفسها.

وأوضحت مديرية الأمن الوطني في بيان لها بثته وكالة أنباء خامة برس الأفغانية على موقعها الألكتروني- أن المصنع يقع في قرية “روبات” بمنطقة تشيمتال.

وقد تم إلقاء القبض على خبيرين كانا يعملان في المصنع على تصنيع العبوات الناسفة، فيما كشفت أجهزة الأمن أن مسلحي طالبان كانوا يتطلعون لتجهيز الأسلحة والمتفجرات اللازمة لشن هجمات إرهابية خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك في إقليم بلخ الشمالي.

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