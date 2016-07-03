بالفيديو.. بناءً على طلب «هيفاء وهبى».. طرح أغنية «ماتيجى نرقص» قبل موعدها

بنائا على رغبة المطربة اللبنانية هيفاء وهبي،طرح تطبيق “أنغامى” أحدث أغنياتها “ما تيجي نرقص” من تأليف وتلحين عزيز الشافعى ،توزيع أمير محروس،وذلك قبل عرض الفيديو الخاص بها خلال عيد الفطر

هيفاء أختارت الأغنية بعد قيامها بعمل إستفتاء بينها وبين أغانى “مش عايزة سيرته”، و”أحلا وأهضم خبرية”،حيث حسم جمهورها الموقف لصالح “ماتيجى نرقص” من خلال التصويت الذى تم عبر موقع “تويتر”.

ونشرت هيفاء مقطع فيديو خلال اتصالها بموقع “انغامي” خلال مطالبتها بطرح الأغنية،وتقول فيه”الو.. بليز انغامي بطحتولي ما تيجي نرقص هلقما بدي انطر لبكرا”،قبل أن تكمل ”مفاجأة… لما كنت متشوقة أنا أيضاً، قرّرت نشر أغنيتي حبيبة قلبي (ما تيجي نرقص) قبل الموعد المحدّد بيوم”.