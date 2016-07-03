أخبار عاجلة

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 10 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
مساء dmc - محسن جورج : البابا تواضروس أنهى الصلاة قبل وقتها بساعة بعد معرفته بحادث كنيسة مارجرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس -
ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
إيبار يهزم سيلتا فيجو في الليجا.. وليجانيس يخسر من أوساسونا -
مساء dmc - كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد حادثي كنيسة طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب مؤسسات الدولة أن تتصدى لمجابهة الإرهاب -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب الإعلام أن يتعامل بموضوعية وصدق ووعي -
السيسي: إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بالفيديو.. بناءً على طلب «هيفاء وهبى».. طرح أغنية «ماتيجى نرقص» قبل موعدها

Google+ Print
بالفيديو.. بناءً على طلب «هيفاء وهبى».. طرح أغنية «ماتيجى نرقص» قبل موعدها بالفيديو.. بناءً على طلب «هيفاء وهبى».. طرح أغنية «ماتيجى نرقص» قبل موعدها

بنائا على رغبة المطربة اللبنانية هيفاء وهبي،طرح تطبيق “أنغامى” أحدث أغنياتها “ما تيجي نرقص” من تأليف وتلحين عزيز الشافعى ،توزيع أمير محروس،وذلك قبل عرض الفيديو الخاص بها خلال عيد الفطر

هيفاء أختارت الأغنية بعد قيامها بعمل إستفتاء بينها وبين أغانى “مش عايزة سيرته”، و”أحلا وأهضم خبرية”،حيث حسم جمهورها الموقف لصالح “ماتيجى نرقص” من خلال التصويت الذى تم عبر موقع “تويتر”.

ونشرت هيفاء مقطع خلال اتصالها بموقع “انغامي” خلال مطالبتها بطرح الأغنية،وتقول فيه”الو.. بليز انغامي بطحتولي ما تيجي نرقص هلقما بدي انطر لبكرا”،قبل أن تكمل  ”مفاجأة… لما كنت متشوقة أنا أيضاً، قرّرت نشر أغنيتي حبيبة قلبي (ما تيجي نرقص) قبل الموعد المحدّد بيوم”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو| محافظ الغربية: ضابط شرطة مسلم افتدى مئات الأرواح بنفسه

فيديو| محافظ الغربية: ضابط شرطة مسلم افتدى مئات الأرواح بنفسه

بالفيديو والصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية

بالفيديو والصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية

فيديو| عمرو وردة يصنع هدفا.. ويقود باوك لاكتساح باناثينايكوس

فيديو| عمرو وردة يصنع هدفا.. ويقود باوك لاكتساح باناثينايكوس

بالفيديو || نزول قوات الجيش إلى الشوارع منذ قليل وانتشارها بجميع محافظات الجمهورية وبيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة

بالفيديو || نزول قوات الجيش إلى الشوارع منذ قليل وانتشارها بجميع محافظات الجمهورية وبيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة