الخارجية: الوزارة تتابع حادث المعتمرين المقيمين بالرياض

تتابع وزارة الخارجية بالتنسيق مع القنصلية العامة في جدة الحادث الذي وقع مساء أمس، للمعتمرين المقيمين بمدينة الرياض، الذين كانوا فى طريق عودتهم من مكة المكرمة بأحد الحافلات بمركز رضوان، طريق الطائف – الرياض (160 كم من الطائف).

وقال بيان لوزارة الخارجية منذ قليل، أن القنصلية العامة كلفت على الفور فريق عمل للتوجه إلى مدينة الطائف لإصدار تصاريح الدفن للمتوفين والاطمئنان على حالة المصابين، والوقوف على ما يتم من تحقيقات بشأن الحادث من حيث المسئولية والتعويضات إن وجدت. كما تم تشكيل فريق عمل بالقنصلية العامة لمتابعة ما يتم بشأن الحادث والرد على استفسارات ذوي المصابين والمتوفين.

وصرح القنصل العام في جدة عادل الألفي أن الحادث أدى إلى وفاة عدد (7) من المصريين منهم (5) من أسرة واحدة، فضلا عن إصابة عدد (16) مصري آخرين بمستشفيات مدينة الطائف (مستشفى المويه، مستشفى الأمير سلطان، مستشفى الملك فيصل). تجدر الإشارة إلى وجود بعض الجثث المجهولة الهوية التي لم يتم التعرف عليها حتى الآن، ويواصل فريق العمل القنصلي المتواجد بالطائف متابعة تداعيات الحادث، علما بأن القطاع القنصلي بوزارة الخارجية يتولى حاليا التواصل مع أسر الضحايا والمصابين لإطلاع ذويهم على آخر التطورات ذات الصلة.