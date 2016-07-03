الأمن البنغالي: المسلحون أعدموا 20 رهينة قبل بدء عملية التحرير

أكدت قوات الأمن في بنجلاديش، أن المسلحين المتشددين الذين استولوا -الجمعة الماضية- على مطعم شهير بحي غولشان الدبلوماسي في العاصمة دكا أعدموا 20 رهينة قبل انطلاق عملية تحريرهم.

وقال قائد العمليات العسكرية في قوات الأمن البنجلادشية العميد ناييم أشفاق تشودخوري، وفقا لقناة “روسيا اليوم” الإخبارية اليوم الأحد، إن 20 رهينة قتلوا بأسلحة بيضاء قبل فترة طويلة من بدء عملية التحرير.

وقالت رئيسة وزراء بنجلاديش، شيخة حسينة واجد، إن قوات الأمن تمكنت من تحرير 13 رهينة وتصفية 6 إرهابيين، وإلقاء القبض على مسلح واحد.

وقد نفت السلطات في بنجلاديش -في وقت سابق من اليوم – أن يكون تنظيم “داعش” الإرهابي هو المسئول عن هجوم شنه مسلحون متشددون على مقهى في العاصمة دكا -أمس الأول- أسفر عن قتلي وجرحي.