لمريض الكبد.. استمتع بالعيد ولكن أكثر من الفواكه والخضروات

أكد الدكتور عمر هيكل أستاذ الكبد والجهاز الهضمى أن مريض الكبد قد يواجه مشاكل صحية كبيرة عند تناول كميات كبيرة من الكحك فى العيد، نظرا لاحتوائه على كمية كبيرة من الدهون والسكريات تضر بالكبد.

وينصح مريض الكبد بالإكثار من ثمار الفواكه لأنها تحتوى على كمية كبيرة من الألياف والفيتامينات والمعادن، وتحسن من عملية الاخراج والإكثار من الخضروات الطازجة مثل الكابوتشى والجزر والخيار والفلفل بألوانه.

وقال الدكتور عمر هيكل إن تناول الخضروات والفواكه يؤدى إلى تحسين حركة الأمعاء، وهى سهلة الهضم، ولا تمثل أى أعباء على الجهاز الهضمى، أو الكبد، موضحا أن ذلك يجنب مريض الكبد الامساك حيث أن الامساك من عوامل الخطر التى تقلق مريض الكبد، والذى يعتبر أحد أسباب الغيبوبة الكبدية.

وأضاف أنه يجب الامتناع نهائيا عن بعض العادات التى ترتبط بالعيد مثل تناول الكعك والغريبة والبيتى فور لأنها تحتوى على كمية عالية من الدهون، والسكريات، صعبة الهضم، وقد يؤدى الإكثار منها إلى تأخر حالة الكبد وحدوث مضاعفات للمريض، كما أنه يمكن أن يسبب أمراض القولون المزمنة.

وأوضح أنه يجب الابتعاد قدر الإمكان من تناول الأسماك المملحة مثل الفسيخ والرنجة لأنها تضر مرضى الكبد، والجهاز الهضمى، وأيضا مرضى ضغط الدم المرتفع أو هبوط عضلة القلب،أو قصور الدورة التاجية، وقد تؤدى الأسماك المملحة إلى تدهور حالة المريض، وقد تسبب دخول المريض فى مرحلة الغيبوبة الكبدية، ويمكن لمريض الكبد المتكافئ تناول الأسماك الطازجة قليلة الملح مثل الأسماك المشوية، أو تناول اللحوم البيضاء مثل الدجاج المشوى أو المسلوق، واستخدام زيت الذرة،

وينصح هؤلاء المرضى بتناول اللحوم البيضاء مثل الدجاج والأرانب والأسماك بدلا من اللحوم الحمراء مؤكدا أنه إذا كان مريض الكبد يعانى من أى أعراض مثل تورم القدمين، أو زيادة حجم البطن، أو تغير لون البراز، أو أى نزيف من أى مكان فى الجسم أن يلجأ إلى الطبيب المختص.

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