لو زهقت من الرز خليك فى الشعير وتمتع بـ3 فوائد.. يخفض الكولسترول والسكر

مع اقتراب نهاية شهر رمضان الكريم، ربما شعر البعض بالملل جراء تناول كميات كبيرة من الأرز والمكرونة، ويودون تجربة حبوب غذائية جديدة، تتمتع بمذاق مختلف، ولها فوائد صحية مثيرة تشجعك على تناولها، خاصة حال إضافة بعض المكونات الأخرى مثل المشروم والبسلة والجزر.

ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على الفوائد الصحية الرائعة للشعير، وذلك حسبما نشر مؤخرا بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى، وتشمل:

1. يساهم الشعير فى تقليل مستويات الكولسترول بالدم، وهو فى الوقت نفسه يحتوى على قدر قليل من السعرات الحرارية، وبالتالى يعد هو الطعام الأمثل للراغبين فى التخلص من السمنة والتمتع بالوزن المثالى.

>2. يساهم الشعير فى خفض مستويات سكر الدم، وأثبتت الدراسات أن تناول 3 حصص غذائية من الشعير خلال اليوم يساهم فى الحد من خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى وأمراض القلب.

>3. يحد الشعير والحبوب الكاملة بشكل عام من معدلات حدوث الوفاة، وذلك حسبما الدراسة التى أجراها باحثون من الجمعية الأمريكية للقلب خلال شهر يونيو الماضى، حيث ثبت أنها تحد بشكل ملحوظ من أمراض القلب وجميع الأمراض التى ترفع نظريا فرص حدوث الوفاة.

وأضاف التقرير أن الشعير يمكن تناوله بدلا من الأرز أو إضافته للحساء أو وضعه مع السلطة، ويمكن تناوله خلال وجبة الإفطار بعد إضافة اللبن له للتمتع بكل هذه الفوائد المثيرة.

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