تموين الأقصر تعلن حالة الطوارئ استعدادًا لعيد الفطر

أعلنت مديرية التموين بمحافظة الأقصر، حالة الطوارئ استعدادًا لعيد الفطر المبارك، حيث كثفت من حملاتها التموينية على الأسواق والمخابز لضبط الأسعار ومنع التلاعب بالأسعار التموينية .

وقال عبدالمنعم السباعي، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، بحسب البيان اليوم الأحد، إن الوزارة طرحت كميات كبيرة من اللحوم والدواجن ومختلف السلع التموينية بأسعارٍ مخفضة في المجمعات الاستهلاكية المنتشرة في أنحاء المحافظة استعدادًا لعيد الفطر المبارك .

وأشار “السباعي، إلى تشكيل غرفة عمليات بمديرية التموين بالمحافظة بجانب غرف فرعية بجميع الإدارات التموينية لتلقي شكاوى المواطنين، لافتًا إلى تكثيف الحملات الرقابية على المخابز ومحال البقالة التموينية ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، للتأكد من توافر السلع المدعمة بالأسواق.

وأكد وكيل وزراة التموين، على أنه سيتم تعديل عمل المخابز بالمحافظة خلال أيام عيد الفطر المبارك لتعود إلى الإنتاج من الخامسة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، بدلًا من نشاطها الحالي في رمضان الذي يمتد من الساعة الثامنة صباحًا حتى الحادية عشرة مساءً، لتوفير الخبز المدعم لجميع المواطنين على مدى اليوم.