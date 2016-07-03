محافظ القاهرة يفتتح محور مكرم عبيد بعد تطويرة

افتتح القائم بأعمال محافظة القاهرة اللواء أحمد تيمور، اليوم الأحد محور مكرم عبيد بمدينة نصر بعد الإنتهاء من تطويره، بتكلفة بلغت حوالي 7 ملايين جنية. حسب ما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

يأتى ذلك فى إطار استراتيجية محافظة القاهرة، لتطوير المحاور الرئيسية، والميادين الكبرى بها بما يليق بعاصمة البلاد، وبما يساهم فى تحقيق السيولة المرورية خاصة أن محور مكرم عبيد يعد من المحاور المهمة بحى مدينة نصر، والذى يشهد كثافة مرورية عالية على مدار اليوم بالكامل، حيث يربط بين محورى مصطفى النحاس وطريق النصر.

وأشار اللواء تيمور – فى تصريح اليوم – إلي أن أعمال تطوير المحور شملت إعادة رصف مع توسعة الشارع، وزيادة الطرق المرورية كاملة بكل اتجاه ليصل عرض الشارع 14م بكل اتجاه بطول 2 كم، مع إعادة تطوير الجزيرة الوسطى، وإضافة مشاية لها من البلاط المتداخل، بعرض 1 م فى الأتجاهين للسماح للمارةالجرى بأمان تام . وأضاف القائم بأعمال محافظ القاهرة، أن أعمال التطوير تضمنت أيضًا إعادة تنسيق الأشجار وزراعة المسطحات الخضراء، واستكمال شبكة الإنارة العامة وتوحيدها على استقامة المحور بأكمله .