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حتى تتمتعي بالتسوق بصحبة طفلكِ

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حتى تتمتعي بالتسوق بصحبة طفلكِ حتى تتمتعي بالتسوق بصحبة طفلكِ

الأربعاء 06-07-2016 02:00

تعاني كثير من الأمهات من مشاكل كثيرة أثناء التسوق نظراً للطلبات العديدة التي تبدأ من أطفالها لحظة دخول السوق، لذا اتبعي الخطوات التالية لتحقيق متعة بالتسوق بصحبة طفلك:


• الطفل معرّض للمغريات عندما نصحبه للتسوق‏؛ ‏لذلك خصصي أحد الأيام في الشهر؛ لتشتري له ما يريد، وإذا طلب منكِ شراء شيء في يوم آخر‏‏ فأجلي ذلك إلى اليوم المخصص له. ‏
• سيحاول طفلكِ دون شك عندما تصلين إلى قسم اللعب والحلويات أن يطلب منكِ شراء العديد منها‏،‏ حاولي ألا ترفضي طلبه،‏ ويمكنكِ أن تقولي له أيضاً: أنت على حق فهذه لعبة رائعة‏،‏ سوف نسجلها في لائحة هداياك وهذا في الغالب يكفي لإسكاته.
• ‏ بالإمكان تسلية الطفل أثناء عملية التسوق؛ لكي لا يشعر بالضجر ويبدأ في المشاغبة، كأن تطلبي منه وضع المشتريات في العربة، أو البحث عن نوع معين من الأطعمة.
• إذا كان عدد الأطفال الذين سيتم اصطحابهم كبيراً (3 أو أكثر)، وهم في سن صغيرة تحتاج إلى رعاية، فالأفضل الذهاب بصحبة أحد للمساعدة.
• قبل الخروج من البيت والذهاب للتسوق يجب التأكد من حصول الطفل على احتياجاته الأساسية من النوم والطعام، وإن كان الطفل متعباً أو مريضاً ينبغي تأجيل التسوق لوقت آخر.
• يجب توعية الأطفال حول مخاطر الركوب واللعب في عربات التسوق، فقد يلحق الطفل الأذى بنفسه أو بالمتسوقين الآخرين وأطفالهم.
• إذا وجدتِ أنّ طفلكِ يعذبكِ كثيراً عندما تأخذينه معكِ للتسوق، فذلك يعني أنه يشعر بالضيق‏،‏ حاولي عندئذ أن تجدي طريقة لإبقائه في البيت بعهدة أحد من أقاربكِ أو إحدى صديقاتكِ.

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سيدتي