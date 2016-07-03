حتى تتمتعي بالتسوق بصحبة طفلكِ

تعاني كثير من الأمهات من مشاكل كثيرة أثناء التسوق نظراً للطلبات العديدة التي تبدأ من أطفالها لحظة دخول السوق، لذا اتبعي الخطوات التالية لتحقيق متعة بالتسوق بصحبة طفلك:



• الطفل معرّض للمغريات عندما نصحبه للتسوق‏؛ ‏لذلك خصصي أحد الأيام في الشهر؛ لتشتري له ما يريد، وإذا طلب منكِ شراء شيء في يوم آخر‏‏ فأجلي ذلك إلى اليوم المخصص له. ‏

• سيحاول طفلكِ دون شك عندما تصلين إلى قسم اللعب والحلويات أن يطلب منكِ شراء العديد منها‏،‏ حاولي ألا ترفضي طلبه،‏ ويمكنكِ أن تقولي له أيضاً: أنت على حق فهذه لعبة رائعة‏،‏ سوف نسجلها في لائحة هداياك وهذا في الغالب يكفي لإسكاته.

• ‏ بالإمكان تسلية الطفل أثناء عملية التسوق؛ لكي لا يشعر بالضجر ويبدأ في المشاغبة، كأن تطلبي منه وضع المشتريات في العربة، أو البحث عن نوع معين من الأطعمة.

• إذا كان عدد الأطفال الذين سيتم اصطحابهم كبيراً (3 أو أكثر)، وهم في سن صغيرة تحتاج إلى رعاية، فالأفضل الذهاب بصحبة أحد للمساعدة.

• قبل الخروج من البيت والذهاب للتسوق يجب التأكد من حصول الطفل على احتياجاته الأساسية من النوم والطعام، وإن كان الطفل متعباً أو مريضاً ينبغي تأجيل التسوق لوقت آخر.

• يجب توعية الأطفال حول مخاطر الركوب واللعب في عربات التسوق، فقد يلحق الطفل الأذى بنفسه أو بالمتسوقين الآخرين وأطفالهم.

• إذا وجدتِ أنّ طفلكِ يعذبكِ كثيراً عندما تأخذينه معكِ للتسوق، فذلك يعني أنه يشعر بالضيق‏،‏ حاولي عندئذ أن تجدي طريقة لإبقائه في البيت بعهدة أحد من أقاربكِ أو إحدى صديقاتكِ.