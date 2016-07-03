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محافظ بورسعيد: غرفة عمليات لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنيين بعيد الفطر

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محافظ بورسعيد: غرفة عمليات لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنيين بعيد الفطر محافظ بورسعيد: غرفة عمليات لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنيين بعيد الفطر

اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد – أرشيفية

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، عمل غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة أثناء عيد الفطر المبارك لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنيين.

كما أعلن، تشكيل غرف عمليات فرعية بجميع الأحياء ومدينة بورفؤاد والمديريات الخدمية للتعامل الفوري مع أي بلاغ أو شكوى للمواطن .

وأكد “الغضبان”، على استعداد المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك.

كما أكد على تواجد فرق عمل للطوارئ في المديريات الخدمية والمرافق للتعامل فورًا مع أي أزمات.

وأضاف المحافظ، أن هناك حملات تموينية مشتركة تقوم بها مديرية ومباحث التموين على الأسواق للتأكد من جودة السلع المعروضة وضبط الأسعار ومتابعة توافر كافة أنواع السلع الغذائية والأساسية.

كما أضاف أن جميع مخابز المحافظة ستعمل بكامل قوتها منذ الصباح الباكر لتلبية احتياجات المواطنيين.

مراسل بورسعيد – جمال نوفل

 

 

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