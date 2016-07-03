الجالية المصرية بالسعودية تعلن أسماء ضحايا حادث المعتمرين

أعلنت الصفحة الرسمية للجالية المصرية بالسعودية، عبر موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”، اليوم الأحد، إن هناك 3 حالات وفاة و6 مصابيين، إثر حادث سير للمعتمريين المصريين.

ونشرت الصفحة الرسمية للجالية المصرية بالسعودية، أسماء الوفيات، عقب وصولهم لمستشفى الملك فيصل بالطائف، وهم جهاد محمد حسني، منة محمد حسني، محمد محمود بغدادي، والمصابين هاجر محمد حسني، و جنا محمد حسني (تجري عملية الآن)، و محمد حبيب، محمد أحمد محمد، و أسامة باز السيد (حالته مستقرة)، وحسن السيد حسن (حالته مستقرة).

وأكدت الجالية المصرية بالسعودية، في بيانها، أن هناك مصابون أيضاً في مستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف، وهم محمد علي توني علي، رضا المنشاوي عبدالحليم، محمد الباز السيد، المحمدي زكي السيد، عبدالحميد موسى عبدالعظيم، سعد حمد السيد أبو فايد (عناية مركزة)، أشرف حسني نصر محمد.

وهناك حالة وفاة واحدة في مستشفى الأمير سلطان، وتدعى شامية زوجة محمد حسني، وفي مستشفى المويه جثة محمد حسني، عبدالرحمن حسني، ومصابين ثامر عبدالفتاح.

واختتم بيان الجالية المصرية بالسعودية، مؤكدة أن هناك مفقودون لم يتم الوصول إليهم، وهم محمد فاروق، و والدة محمد فاروق.