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بيان للداخلية: قوات تأمين قناة السويس تحبط تهريب 49 مليون قرص مخدر

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بيان للداخلية: قوات تأمين قناة السويس تحبط تهريب 49 مليون قرص مخدر بيان للداخلية: قوات تأمين قناة السويس تحبط تهريب 49 مليون قرص مخدر
نجحت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، فى إحباط محاولة تهريب قرابة الـ49 مليون قرص مخدر إلى داخل البلاد عبر ميناء العين السخنة.

وردت معلومات لقسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانى السويس بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مفادها قيام إحدى شركات الاستيراد والتصدير لصاحبها "على.م" ومقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، بإستيراد حاويتين من دولة الهند إلى ميناء العين السخنة مشمولهما (سلة مهملات) وأخفى ضمن الشحنة أصنافا مخالفة لما ورد بالمستندات ومحظور دخولها البلاد .

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتنفيذ إذن النيابة العامة بجرد مشمول الحاويتين، حيث أسفرت أعمال اللجنة عن ضبط (48 مليونا و890 ألف قرص مخدر).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.

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