حبس والد طالبة ثانوى طلب الحصول على نماذج الامتحانات مقابل 7000جنيه للمادة

أمرت النيابة العامة، بحبس ولى أمر إحدى طالبات الثانوية العامة، على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة فى قضية تسريبات امتحانات الثانوية العامة، 15 يوما على ذمة التحقيق، ليرتفع عدد المتهمين المحبوسين على ذمة القضية إلى 11 متهما محبوسا حتى الآن.

وكشفت التحقيقات عن قيام والد إحدى طالبات الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية، بطلب الحصول على نماذج امتحانات الثانوية العامة وإجاباتها، من والدة مسئول صفحة شاومينج بيغشش ثانوية عامة، قبل دخول اللجان بفترة زمنية، حتي تتمكن ابنته من معرفة اسئلة الامتحانات والإجابة عليها، والحصول على الدرجات النهائية، مقابل دفع 7 آلاف جنية للمادة.

كما أمرت النيابة بتجديد حبس كلا من "عاطف ع.م" رئيس قسم بالمطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم محبوس على ذمة القضية، وزوجته وشقيقتها، ووالدة، مدير صفحة شاومينج بيغشش ثانوية عامة، بالإضافة إلى 6 متهمين آخرين من بينهم أصحاب مراكز دروس خصوصية 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت وزارة الداخلية، قد تمكنت من ضبط مسئول بالمطابع السرية، بعدما تمكن من الحصول على أسئلة وأجوبة امتحان اللغة العربية، من خلال عمله كمسئول عن طباعة أسئلة الإمتحانات بالمطبعة السرية، وقام بالاستيلاء على أسئلة مادة التربية الدينية، من جهاز خاص بأحد زملائه المسئول عن المادة بالمطبعة، وقام بنقلها من خلال وحدة تخزين (فلاشة) إلى منزله ووضعها على جهاز الحاسب الخاص به وعقب ضبطه طلب من شقيقيه " أشرف ع.م" و "خالد ع.م" بمحو كافة محتويات جهاز الحاسب الخاص به.

وبتكثيف التحريات تبين قيام كل من ( "هالة ى.م" – "تهانى ى.م" – "صباح_ع.م" – "محمد_ا.أ"– "محمود_م.ع" – "عمر إ.ع" – "أحمد ف.م" - "محمد_ج.ح"- "عصام م.م" وشهرته "عصام البهنساوى" سبق ضبطه) بالإشتراك فيما بينهم لتسريب أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة مقابل مبالغ مالية، حيث استغلت "هالة ى.م" طبيعة عمل زوجها "عاطف ع.م" بإدارة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم للحصول منه على أسئلة الامتحانات منذ عام 2014 .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم جميعاً عدا "محمد_ا.أ" وجارى ضبطه، وعثر بمنزل "هالة ى.م" المضبوطات التالية ( مبلغ مالى قدره ( 8310 جنيه ) - جهاز حاسب آلى محمول - (4) جهاز تليفون محمول - شريحة خط محمول - قارئ "Reader" - جهاز هارد ديسك- دفتر توفير بإسم شقيقها ( "أحمد ى.م" به رصيد بلغ (577208 جنيه) وآخر إيداع فى 15/6/2016م بمبلغ (20000 جنيه) - دفتر توفير بإسم شقيقتها (المدعوة "تهانى ى.م" - بعض المشغولات الذهبية). كما عثر بمنزل المتهمة "تهانى ى.م" (هاتف محمول، جهاز تابلت، جهاز كمبيوتر، فلاشة)، وبمواجهتهم أقروا بما أسفرت عنه التحريات واعترفوا بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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