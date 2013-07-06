بالصور .. انتفاضة سلمية للدعوة السلفية بمطروح ” لنصرة الشرعية “

أطلقت الدعوة السلفية بمحافظة مطروح 460 كيلو شمال غرب القاهرة اليوم السبت ” الانتفاضة السلمية لنصرة الشرعية ” بتنظيم أول مؤتمر حاشد دعا إليه شيخ الدعوة السلفية بمطروح علي غلاب مساء أمس الجمعة بجوار مسجد الفتح الإسلامي معقل الدعوة السلفية بمطروح لدعم شرعية الرئيس المعزول محمد مرسي في رئاسة مصر وانتصارا لشرع الله على أن يتبعه مؤتمرات أخرى في جميع مراكز محافظة مطروح

أكد غلاب أن هذه الانتفاضة لنصرة هذا المظلوم – الرئيس مرسي – الذي اشترك الجميع في ظلمه بما فيهم نحن واستدرجنا إلي ذلك وقال الشيخ غلاب انه والله ما من عيب أن يحكمنا الإخوان المسلمين و والله ليس من عيب أن يظلمنا الإخوان المسلمون وإننا كنا نتحمل عبدة الصليب وكنا نتحمل الذين يريدون أن يرفعوا الملاحدة فوق أهل الإسلام فلا والله إننا لنرفع إخواننا من الإخوان المسلمين فوق رؤوسنا طالما أنهم سينصرون شرع ربنا ولو أنهم لم يرفعوا نصر الله لخرجنا ضدهم أيضا في انتفاضة سلفية سلمية

بدأ مؤتمر بكلمة الشيخ دخيل حمد شيخ مشايخ الدعوة السلفية بمطروح قال فيها لقد انتفضنا لإقامة الحجة علي من لا يعلم ومن يستخدمون كقطع الشطرنج و انتصارا للشرعية ومصرون علي السلمية حتى أخر لحظة حتى لا تترك أمامنا إلا الخيار الأخير وهو خيار الجهاد وأضاف بأن الدستور الحالي لا يمثل الإسلام و لكن 70 % من بنوده لا تتعارض مع الإسلام ونعترف بأننا ترخصنا و وقعنا في كثير من الأخطاء وإننا ندعم الشرعية ليس لشخص الرئيس ولا لحزبه بل ندعمه كرمز أنتخبه الشعب المصري في انتخابات شرعية وإذا كان التنكيل بنا و تقديم أرواحنا و أجسادنا نصرة لدين الله فمرحبا بذلك ، مع الحرص علي السلمية حتى أخر نفس و تقديم أرواحنا و أجسادنا نصرة لدين الله فمرحبا بذلك ، مع الحرص علي السلمية حتى أخر نفس .

وأكد شيخ الدعوة السلفية أنه ستستمر هذه الوقفات حتى يعود الرئيس للبلاد وإﻻ سنصعد الموضوع ولو فداءا بأنفسنا ونحن ﻻ نريد أن نحكم وﻻ وزارات وﻻ غيرها ولكن نريد أن يحكم الإسلام فينا وكل من وضع حجر عثرة في طريق تطبيق الشريعة هو آثم مهما كان .

وقال فؤاد زغلول أمين حزب الحرية والعدالة بمطروح إن المؤامرة التي تحاك علي مصر تديرها أمريكا بمشاركة رجال في الدولة و الإعلام حتى يصلوا لمبتغاهم حتى وصلنا إلي ما وصلنا إليه والحقد الدفين للإسلام في صدورهم أظهره الله علي ألسنتهم و هذا ما ظهر في اللحظات الأخيرة من المؤامرة