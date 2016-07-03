وزير الداخلية يمنح السجناء زيارة استثنائية بمناسبة عيد الفطر

قرر اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية ،منح جميع نزلاء السجون زيارة إستثنائية واحدة يوم الوقفة أو أول أيام العيد الفطر المبارك ،وتستكمل بعد أجازة العيد ولمدة أسبوعين على أن لا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، خاصةً فى مجال التواصل الإجتماعى مع أسرهم .

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