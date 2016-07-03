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رئيس الوزراء العراقى يتفقد موقع تفجير الكرادة وسط بغداد ويتوعد بالقصاص من الإرهابيين

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رئيس الوزراء العراقى يتفقد موقع تفجير الكرادة وسط بغداد ويتوعد بالقصاص من الإرهابيين رئيس الوزراء العراقى يتفقد موقع تفجير الكرادة وسط بغداد ويتوعد بالقصاص من الإرهابيين
تفقد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادي، اليوم الأحد، وسط إجراءات أمنية مشددة، موقع التفجير الإرهابى فى منطقة الكرادة وسط العاصمة العراقية (بغداد).

وأعلنت اللجنة الأمنية فى مجلس محافظة بغداد اليوم أن حصيلة ضحايا التفجير الانتحارى بسيارة مفخخة انفجرت بمنطقة الكرادة الليلة الماضية، وصلت إلى 50 شهيدا و80 مصابا.

واعتبر العبادى قيام الإرهابيين بتفجير الكرادة "محاولة يائسة" من تنظيم داعش .. متوعدا بالقصاص من المجموعات الإرهابية .. معربا عن تعازيه لعوائل الشهداء وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، وقال "إن النصر قريب جدا وسيتم التخلص من هذه المجموعات الإرهابية".

وتبنى تنظيم (داعش) الإرهابى التفجير الانتحارى فى منطقة الكرادة وسط بغداد، الذى نفذه انتحارى يستقل سيارة مفخخة فجر نفسه قرب مطعم فى الشارع الرئيسى بمنطقة "كرادة داخل" التجارية.
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