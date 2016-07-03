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صحة أسيوط تضع خطة مكثفة بالمستشفيات استعدادًا لعيد الفطر

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صحة أسيوط تضع خطة مكثفة بالمستشفيات استعدادًا لعيد الفطر صحة أسيوط تضع خطة مكثفة بالمستشفيات استعدادًا لعيد الفطر

أرشيفية

صرح الدكتور محمد حسين نوح، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، بأن شدد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، على جميع المديريات والإدارات بالمحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى خلال الأيام القادمة، استعدادًا لعيد الفطر المبارك، وتكثيف العمل بالمديريات والمتابعة المستمرة من خلال تواجد جميع رؤساء المراكز ومديري ووكلاء الوزارات بشكلٍ دائم .

وكانت مديرية الصحة بأسيوط، وضعت خطة لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم رفع حالة الطوارئ القصوى بالمستشفيات وتوفير الرعاية الصحية بها.

وقال “نوح”، إنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية تعمل على مدار الـ 24 ساعة يوميًا لتلقي البلاغات ومتابعة أي طارئة، مشيرًا إلى أنه تم إخطار المسؤولين بالمستشفيات على مستوى المحافظة، وإخطار المديرية بأي حالات طوارئ أو مشكلات أو أي حالة اشتباه تسمم غذائي.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه تم التنسيق مع الجهات الرقابية لعمل حملات مشتركة على الأسواق ومنافذ البيع والمرور على محال الأسماك والفسيخ، والتأكد من صلاحية كافة السلع المعروضة بالأسواق للاستهلاك الآدمي ومطابقتها لمواصفات الجودة القياسية.

كما تم التنسيق لضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة المخالفة، موضحًا أنه تم توفير أدوية الطوارئ الوقائية بكافة المنشآت الصحية، وزيادة عدد أفراد النوبتجيات، كما تم التنسيق بين وحدة الترصد للأمراض المعدية والوبائية ووحدات الترصد بالإدارات مع موافاة الغرفة الوقائية بالمديرية.

وأوضح أنه سيتم نشر عدد من سيارات الإسعاف بالحدائق والمتنزهات العامة بالإضافة إلى تكثيف العمل بفروع الإسعاف الثابتة.

ولفت إلى أنه تم وضع خطة لمكافحة ناقلات الأمراض مثل:” البعوض، الذباب، والقضاء على أماكن تواجدها بالشوارع، وداخل صناديق القمامة”، وذلك حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين .

 

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